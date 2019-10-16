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16 жовтня • оновлено в 21:47
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"Сусіда вбило, чоловік поранений, я без ноги": в "ДНР" поскаржилися на "перемир'я"

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У прифронтовому селищі Старомихайлівка на Донбасі показали наслідки бойових дій, в яких цинічно звинуватили українських захисників.

Відео з місця подій показали ресурси терористів "ДНР". Роликом поділився у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, пропагандисти показали одну з місцевих жительок, яка вибухнула фейковими заявами. "Порошенко бив, цей ще сильніше б'є, четвертий раз прилетіло. Я без ноги. Сусіда вбило, чоловік поранений. Слів немає", – висловилася вона.

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У "ДНР" поскаржилися на "перемир'я"

У "ДНР" поскаржилися на "перемир'я"

Повідомляється, що в результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач, через що частина селища залишилася без електрики. Також пошкодили будинки по вулицях Чкалова та Комсомольській.

Примітно, що перед цим на зустрічі ТКГ у Мінську Україна звернула увагу на постійні порушення режиму припинення вогню з боку терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил біля населеного пункту Золоте на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу пропаганда терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
б@ндеровские каратели всегда убивали украинцев за инакомыслие, а средства массовой дезинформации типа Обосс им в этом способствуют.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Красноармеец Киевский,тебя ещё не убили,это хреново какцап.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укросвини на это способны
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Жирнов Влад,сосать будешь в кадыровцев,гордая руссиш швайне.
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