"Сусіда вбило, чоловік поранений, я без ноги": в "ДНР" поскаржилися на "перемир'я"

У прифронтовому селищі Старомихайлівка на Донбасі показали наслідки бойових дій, в яких цинічно звинуватили українських захисників.
Відео з місця подій показали ресурси терористів "ДНР". Роликом поділився у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, пропагандисти показали одну з місцевих жительок, яка вибухнула фейковими заявами. "Порошенко бив, цей ще сильніше б'є, четвертий раз прилетіло. Я без ноги. Сусіда вбило, чоловік поранений. Слів немає", – висловилася вона.
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Повідомляється, що в результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач, через що частина селища залишилася без електрики. Також пошкодили будинки по вулицях Чкалова та Комсомольській.
Примітно, що перед цим на зустрічі ТКГ у Мінську Україна звернула увагу на постійні порушення режиму припинення вогню з боку терористів.
# Старомихайловка, наслідки бойових дій вранці 16/10/19 https://t.co/2keug9oTgE # Донецьк pic.twitter.com/Do5Kxk0dUc- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 16, 2019
# Старомихайловка, наслідки бойових дій вранці 16/10/19 https://t.co/B64VIzwzJd # роспроп pic.twitter.com/Zrv5VW1fiR- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 16, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил біля населеного пункту Золоте на Донбасі.
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