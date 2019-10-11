"Сім тіл "братушань" і дві лівих ноги": воїни ЗСУ розповіли про страшні реалії "русского міра"

Воїни Збройних сил України під час розмінування території в зоні ООС знайшли жахливу знахідку – тіла і частини тіл терористів "Л/ДНР". При цьому окупанти встановлювали вибухові пристрої поряд з трупами своїх "товаришів по службі", навіть не збираючись забирати їх для поховання.

Про це в Білоцерківській волонтерській групі на Facebook написала Анастасія Корнійчук, уточнивши, що тіла терористів пролежали серед поля досить довго.

"Бійці помітили міну під деревом на позиції та без зволікань її знешкодили. Але така знахідка особливо не може здивувати, якщо взяти до уваги той факт, що ця позиція стала нашою не так вже й давно. Приголомшити може інше. А саме – сім тіл і дві ліві ноги, які тут знайшли українські бійці, вперше потрапивши на тільки відвойовану позицію", – пише волонтерка.

"Вразив їх не сам факт цієї знахідки, адже війна і смерть міцно пов'язані, а стан і розташування самих тіл. Наші армійці стверджують, що деякі трупи ворогів виглядали так, немов лежали тут вже давно. "Складалося враження, що з точки вівся вогонь, а поруч не перший день лежало мертве тіло "братушані", – розповідають українські захисники про тих, які "своїх не кидають", – додала вона.

Корнійчук підкреслила, що незважаючи на те, що війна вже нікого не дивує, адже всі усвідомлюють її жорстокість, але такі цинічні речі просто не вкладаються в голові в українців.

"Тільки уявіть собі – приїжджає якийсь борець за "русскій мір" з імперської глибинки позахищати "мирний народ Донбасу" від "поневолення". Його ставлять біля кулемета строчити по ненависних "біндерах", а в декількох метрах валяється і смердить труп такого ж захисника того ж "міра". І ніхто не заморочується не те, щоб відправити його в рідний край берізок до згорьованої мами або дружині, а хоча б сяк-так в землю закопати. Це як себе треба ненавидіти, щоб стріляти по ворогу, захищаючи образ життя під назвою горезвісний "русскій мір", коли твоїм товаришам влом для тебе викопати якусь невелику ямку і хоч трохи присипати українською земелькою", – жахнулася волонтерка.

Війна на Донбасі ipress.ua

У той же час вона нагадала про те, як українці ставляться до своїх загиблих Героїв, акцентувавши увагу на тому, що тільки це показує, що між Україною і Росією – культурна прірва.

"А тепер згадайте, як у нас. Ми чуємо про них спочатку без імені. "Господи, сьогодні ще один! Або два". Потім бачимо їхні обличчя на фотографіях. "Боже мій, який молоденький! Йому б ще жити і жити. Земляк, яка гарна посмішка. Кошеня тримає, мабуть, тварин любив". Ми плачемо, зустрічаємо вантаж 200, схиливши коліно, ховаємо з почестями, заносимо в Книгу пам'яті, шануємо ударом дзвону кожного полеглого в меморіальному комплексі на території Міноборони в річниці загибелі. Бачите, яка прірва між нами і ними?" – пише Корнійчук.

Повертаючись до теми моторошної знахідки українських воїнів на Донбасі, вона уточнила, що з документів семи бойовиків, останки яких лежали на зазначеній позиції, тільки один був місцевим, з окупованих територій. Решта шестеро – росіяни, один з яких – кадровий військовий.

"І поки одні в безпечних і комфортних умовах розмірковують, чи є запит на мир у нашого населення, інші гідні сини своєї країни, ризикуючи життям, цей мир для України відвойовують, повертаючи п'ядь за п'яддю наші території, захоплені окупантом, знімаючи смертоносні міни з тіла рідної землі, перед цим десь прикопавши сім тіл і дві лівих ноги. Тому що їх з того боку так ніхто і не забрав. Скільки наші не пропонували", – завершила страшну розповідь волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін розповів, що в перший день зачистки Слов'янська від терористів місцеві жителі стали озвучували українським захисникам кричущі факти про криваві розправи над мирним населенням. Людей закопували в загальних ямах, точне місце яких навіть було невідоме.

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