"Рух по колу": військовий експерт пояснив, що заважає миру на Донбасі

Нинішній формат врегулювання ситуації на Донбасі себе вичерпав, оскільки Росія домагається від України виконання Мінських угод в односторонньому порядку.

Про це заявив у ефірі ObozTV військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, Україна в рамках Мінських угод не поверне Донбас, а лише зможе заморозити конфлікт.

За словами експерта, неефективність Мінського процесу стає дедалі більше очевидною – "як не підходимо, з останнього пункту чи з першого, не йде ніяк".

Мусієнко нагадав, що наприкінці року спливає термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування, однак прогресу на Донбасі так і не досягнуто.

"З 15 лютого 2015 року мав бути проголошений режим стійкого припинення вогню. Минуло вже 4,5 роки, і це не виконано. А дати внесення змін до Конституції, а багато іншого? Всі ці дати вже прострочені, не виконуються", – наголосив він.

Військовий експерт зазначив, що "Росії Мінський процес потрібен виключно для того, щоб Україна прийняла і виконала умови в односторонньому порядку, записала в Конституції особливий статус для Донбасу, дала широку автономію цих територій".

"А для України як зараз виконати? Були спроби у 2015-16 роках – не працювало. Зараз домовилися у Мінську 1 жовтня припинити вогонь. Так навіть у тих населених пунктах, де має бути розведення військ, вогонь не припиняється... Україна хоче миру, а Росія не хоче. Росія хоче подальших односторонніх поступок, тому виконати Мінський процес можна тільки за рахунок компромісів з боку України. Якщо президент хоче йти цим шляхом, і більша частина суспільства це підтримує, треба чесно про це сказати", – наголосив Мусієнко.

"Ми зараз ухвалюємо закон, у законі прописуємо складову безпеки, червоні лінії – вибори тільки після виходу на кордон, після виведення військ тощо. А Росія каже ні – ви проводите вибори, а тільки після цього контроль над кордоном, як прописано у Мінських протоколах. І ми повертаємося до тих самих позицій, які були у 2015-16 роках, коли підходили до ухвалення цього закону тощо. Тобто це знову рух по колу, який матиме такий самий результат", – пояснив він.

За його словами, єдине, що можна досягти у Мінському процесі – це режим припинення вогню і заморожування конфлікту.

"Політичне врегулювання у рамках Мінського процесу, мені здається, досить сумнівне. Бо вони не враховують максимально український національний інтерес. Тому єдине – це припинити вогонь і заморозити конфлікт, а далі вже пропонувати інші формати і позиції", – вважає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є план "А" і план "Б" для жителів окупованого Донбасу.

Також Зеленський заявив, що опинився "на шпагаті" через "формулу Штайнмаєра" і Мінські угоди.

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