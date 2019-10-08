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8 жовтня • оновлено в 13:27
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/ Розслідування

"Купіть карту!" Комбат ЗСУ жорстко розніс план щодо відведення військ

26т Читати матеріал російською

Командир одного з батальйонів 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник засудив план влади щодо розведення військ на Донбасі. Він попередив, що звільнені позиції української армії одразу ж займуть російські окупанти.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook він жорстко розкритикував міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який також наполягає на розведенні військ як частини мирного плану.

"Карту купіть! А я тим часом куплю за ящик горілки квиток у перший ряд, щоб подивитися, як представники влади відвідають Петрівське, а президент гарантує безпеку його мешканців. Хіба що влада сепарська", – обурився захисник України.

Сергій Плахотник

Сергій Плахотник

Facebook Сергія Плахотника

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Він підкреслив, що від Петрівського до позицій ЗСУ – від 1,5 до 3 км. Плахотник розповів, що в боях за цю землю полягли четверо його бійців, а з часом і безліч військовослужбовців інших батальйонів.

"І основна проблема в тому, що ми будемо залишати свої позиції, а сепари – імітувати відхід із нікому не потрібної Вікторівки, і відійдуть саме на Петрівське. На предмет настроїв жителів цього села та сусідньої Стили ілюзій бути не може. Передайте Пристайку: його вже обманули", – емоційно підсумував комбат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Опять кремльбляди закидали своими высерами! Значит правильно говорит комбат!
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руденко евгений
руденко евгений
Кульшин Владимир, тем более странно слышать ваши высказывания, тем более дело касается стратегических задач, и комбат точно не знает всю подноготную этих вопросов. Я тоже офицер. Но не помню, чтобы у меня хоть раз возникла мысль делиться полученным приказом с теми, для кого он не предназначен. Некогда писать рапорт: откажись его выполнять устно и иди под трибунал. Повторю: я не обсуждаю слова комбата, я даже не стал его читать, я осуждаю его действия, как командира регулярной армии.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
руденко евгений, Вы ошибаетесь. В армии я служил офицером, поэтому знаю, что говорю. На выполнение приказа иногда отводится минуты и бегать с протестными рапортами нет времени. Нужно принимать решение сейчас и сразу. От этого часто зависят жизни твоих бойцов!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну комбат прям акадэмик. Где и кто видел умного военного, если у них ума только выполнять команды. Это как увидеть умного боксера. Кому интересно что он думает? А что думает начальник ЖЭКа?
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филипп филипыч
филипп филипыч
"Плахотник рассказал, что в боях за эту землю пали четыре его бойца, а со временем и множество военнослужащих других батальонов"- типа мало, надо еще?))
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70rus xxx
70rus xxx
филипп филипыч, тоже обратил внимание.
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