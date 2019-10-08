"Купіть карту!" Комбат ЗСУ жорстко розніс план щодо відведення військ

Командир одного з батальйонів 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник засудив план влади щодо розведення військ на Донбасі. Він попередив, що звільнені позиції української армії одразу ж займуть російські окупанти.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook він жорстко розкритикував міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який також наполягає на розведенні військ як частини мирного плану.
"Карту купіть! А я тим часом куплю за ящик горілки квиток у перший ряд, щоб подивитися, як представники влади відвідають Петрівське, а президент гарантує безпеку його мешканців. Хіба що влада сепарська", – обурився захисник України.
Сергій Плахотник
Facebook Сергія Плахотника
Він підкреслив, що від Петрівського до позицій ЗСУ – від 1,5 до 3 км. Плахотник розповів, що в боях за цю землю полягли четверо його бійців, а з часом і безліч військовослужбовців інших батальйонів.
"І основна проблема в тому, що ми будемо залишати свої позиції, а сепари – імітувати відхід із нікому не потрібної Вікторівки, і відійдуть саме на Петрівське. На предмет настроїв жителів цього села та сусідньої Стили ілюзій бути не може. Передайте Пристайку: його вже обманули", – емоційно підсумував комбат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці й не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладено, оскільки були порушення перемир'я.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".