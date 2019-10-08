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8 жовтня • оновлено в 13:32
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"Повернуться назад": у Міноборони озвучили небезпечний нюанс розведення сил

1.8т Читати матеріал російською

Заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого може бути в разі дотримання режиму припинення вогню протягом тижня.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час спілкування з журналістами, передає пресслужба відомства. "Українські військові підуть на відстань, яка дозволить в разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад", – сказав він.

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"Повернуться назад": у Міноборони озвучили небезпечний нюанс розведення сил

Пресслужба Міноборони

Водночас Загороднюк зазначив, що цей процес може відбутися тільки тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах.

Начальник Генштабу Руслан Хомчак додав, що розведення військ повинне відбутися дзеркально на відстані одного кілометра від лінії зіткнення з обох сторін.

"Повернуться назад": у Міноборони озвучили небезпечний нюанс розведення сил

Пресслужба Міноборони

"Повернуться назад": у Міноборони озвучили небезпечний нюанс розведення сил

Пресслужба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Луганській області після розведення військ у районі населеного пункту Золоте українські військові покинуть територію, де розташовані майже 120 домогосподарств.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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70rus xxx
70rus xxx
Что гонять с пустого в порожнее.Я уже предлагал,разведите стороны на такое расстояние,чтоб любой снаряд не достал.И какая сторона хоть на метр продвинется в перед,расколошматить полностью.Для чего там болтается ОБСЕ,баб щупают?Да по 1 человеку на километр достаточно,что б проследить.
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