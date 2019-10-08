"Повернуться назад": у Міноборони озвучили небезпечний нюанс розведення сил

Заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого може бути в разі дотримання режиму припинення вогню протягом тижня.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час спілкування з журналістами, передає пресслужба відомства. "Українські військові підуть на відстань, яка дозволить в разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад", – сказав він.

Пресслужба Міноборони

Водночас Загороднюк зазначив, що цей процес може відбутися тільки тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах.

Начальник Генштабу Руслан Хомчак додав, що розведення військ повинне відбутися дзеркально на відстані одного кілометра від лінії зіткнення з обох сторін.

Пресслужба Міноборони

Пресслужба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Луганській області після розведення військ у районі населеного пункту Золоте українські військові покинуть територію, де розташовані майже 120 домогосподарств.

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