"Потрібно демонтувати!" Пушилін вибухнув скандальною заявою про Україну

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українська влада не збирається дотримуватися Мінських домовленостей і не є легітимною.

"Натомість вона вертиться дзигою і викручується. А кількість обстрілів зростає. Мінські угоди можуть бути виконані тільки за умови розпуску всіх владних структур України та демонтажу її хворої державності", – передає його висловлювання сепаратистський ресурс.

За словами Пушиліна, "українська держава має бути ліквідована як нелегітимна, оскільки вона створена внаслідок державного перевороту і зовнішнього втручання у 2014 році та продовжує керуватися ззовні".

Денис Пушилін

"Необхідно заново заснувати нову, по-справжньому незалежну країну. Зробити це треба вільним рішенням всіх її територій. І визнати водночас право регіонів не входити до нової держави. Це буде чесно. І з цієї чесною Україною, яка прийде на зміну чинній брехливій владі, можна буде домовитися про виконання мінського комплексу заходів", – додав ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL,Пушиліна можуть звільнити із займаної посади вже незабаром, призначивши на його місце нинішнього "мера" Горлівки Івана Приходька. У мережі обговорюють, що російські куратори не задоволені роботою Пушиліна, його авторитет як лідера "республіки" впав навіть серед місцевих найманців.

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