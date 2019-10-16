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16 жовтня • оновлено в 17:14
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/ Розслідування

"Потрібно демонтувати!" Пушилін вибухнув скандальною заявою про Україну

1.7т Читати матеріал російською

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українська влада не збирається дотримуватися Мінських домовленостей і не є легітимною.

"Натомість вона вертиться дзигою і викручується. А кількість обстрілів зростає. Мінські угоди можуть бути виконані тільки за умови розпуску всіх владних структур України та демонтажу її хворої державності", – передає його висловлювання сепаратистський ресурс.

За словами Пушиліна, "українська держава має бути ліквідована як нелегітимна, оскільки вона створена внаслідок державного перевороту і зовнішнього втручання у 2014 році та продовжує керуватися ззовні".

Денис Пушилін

Денис Пушилін

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"Необхідно заново заснувати нову, по-справжньому незалежну країну. Зробити це треба вільним рішенням всіх її територій. І визнати водночас право регіонів не входити до нової держави. Це буде чесно. І з цієї чесною Україною, яка прийде на зміну чинній брехливій владі, можна буде домовитися про виконання мінського комплексу заходів", – додав ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL,Пушиліна можуть звільнити із займаної посади вже незабаром, призначивши на його місце нинішнього "мера" Горлівки Івана Приходька. У мережі обговорюють, що російські куратори не задоволені роботою Пушиліна, його авторитет як лідера "республіки" впав навіть серед місцевих найманців.

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
одни говорят распустить лднр другие распустить украину) а путен смотрит них сверху и думает ну куда вы из этой стеклянной банки денетесь?
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2
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Zak Dmitro
Zak Dmitro
В 1991 за створення незалежної України голосували люди. Пушок пропонує, що б тепер голосували території.Так, на його думку, лєгєтімнєє
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А ведь действительно украинская власть нелегитимна …… и украинцы со мной согласятся - власть которая понизила уровень жизни украинцев в 3 раза легитимной не может быть априори ...
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