Директор центру політичної кон'юнктури Росії і близький до помічника президента Росії Владислава Суркова Олексій Чеснаков заявив, що Україна буде мати символічний суверенітет над Донбасом.

Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що в українського лідера Володимира Зеленського сильний мандат.

"Якщо він ним не зможе скористатися — це його проблеми. Йому до снаги зробити так, щоб Україна змінилася, стала мирною країною, в якій немає реваншистських настроїв, яка не несе загрози людям на Донбасі. І потрібно бути реалістами. Україна буде мати символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом", — написав Чеснаков.

Олексій Чеснаков RT

На його думку, Україні не потрібно розраховувати на щось більше, мовляв, чогось більшого за Мінські домовленості вона не отримає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чеснаков заявляв, що Донбас не повернеться в Україну, якщо "Л/ДНР" не нададуть політичних прав у її складі.

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