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8 жовтня • оновлено в 13:34
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"Потрібно бути реалістами!" Людина Суркова зробила підлу заяву щодо Донбасу

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Директор центру політичної кон'юнктури Росії і близький до помічника президента Росії Владислава Суркова Олексій Чеснаков заявив, що Україна буде мати символічний суверенітет над Донбасом.

Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що в українського лідера Володимира Зеленського сильний мандат.

"Якщо він ним не зможе скористатися — це його проблеми. Йому до снаги зробити так, щоб Україна змінилася, стала мирною країною, в якій немає реваншистських настроїв, яка не несе загрози людям на Донбасі. І потрібно бути реалістами. Україна буде мати символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом", — написав Чеснаков.

Олексій Чеснаков

Олексій Чеснаков

RT

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На його думку, Україні не потрібно розраховувати на щось більше, мовляв, чогось більшого за Мінські домовленості вона не отримає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чеснаков заявляв, що Донбас не повернеться в Україну, якщо "Л/ДНР" не нададуть політичних прав у її складі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Надо применять хорватский сценарий, заручившись поддержкой США и Европы, раз рашка не является участником конфликта, а не целовать в жопу карлика
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,почему вы такие долпоебы? Стильки майданов зробылы,житыпоновому,европенсии и еврозарплаты чекалы,а в ответ тильки евротруселя из секонд-хенда. И Крым с Донбасом свалили. Гены плохие?
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hunt andres
hunt andres
Макарский Александр, Ну так русские у них хромососу забрали. Про запас. Вот нерабы и маются)))
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
"В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной" - ух, какое подлое заявление, вот же сволочь! Даешь войну до последнего украинца!
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