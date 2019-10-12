"Потрібен закон!" Колишня депутатка розповіла про здирства колекторів

Діяльність колекторів в Україні не врегульована на законодавчому рівні, що дає їм можливість "вибивати" гроші з боржників практично будь-якими способами.

Із закликом розробити і ухвалити пакет законопроектів про колекторську діяльність виступила народний депутат 8-го скликання, радник чинного глави парламентського комітету з питань прав людини Ірина Суслова в ефірі ObozTV.

Політик заявила, що вирішенням цієї актуальної проблеми потрібно невідкладно зайнятися комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

За її словами, зараз колектори в Україні використовують "відпрацьовані схеми", зокрема й "важку артилерію" – психологічний тиск як на самого боржника, так і на його знайомих, друзів, родичів.

"А якщо у жертви немає контакту з депутатом?"

Суслова розповіла, що особисто стикалася з подібною історією.

"До мене звернулася жінка з маленького села в Полтавській області, яка колись взяла невеликий кредит. Потім цей кредит продали колекторській конторі і там разом з "відсотками" нарахували суму втричі більшу. Умовно кажучи, вона взяла 60 тисяч гривень, а їй нарахували 180 тисяч, які потрібно віддати. Причому встановили терміни – протягом тижня", – поділилася вона.

Далі, додала Суслова, почали надходити погрози на адресу тієї жінки, а також її дітей і невістки.

"І наостанок вислали їй на телефон низку фотографій. Вони сказали, що поширять їх у соціальних мережах під профілем її невістки і 15-річної дочки. Неозброєним оком можна було побачити, що фото були змонтовані, вони носили порнографічний характер... Але, самі розумієте, село невелике. Якби ці фото були розміщені... Це був шалений психологічний тиск", – зазначила вона.

За словами Суслової, вона як народний депутат подала звернення до поліції, і правоохоронні органи "буквально за два дні" провели операцію і заарештували вимагачів.

При цьому екс-нардеп визнала, що поліція "не завжди може вчасно реагувати на такі виклики".

"Це було моє звернення, воно було у вихідний день, ми написали оперативне звернення, привезли жертву і так далі. А якщо у жертви немає контакту з депутатом? Їй ніхто не дав номер? Розумієте, так? Таким чином процес затягується, а там рахунок йде на дні – два, три, чотири дні. Потім вони (колектори. – Ред.) вкидають це все в соціальні мережі і фактично псують людям життя", – пояснила Суслова.

В Україні немає закону, який би регулював колекторів etcetera.media

"Це все відпрацьовані схеми, які діють. Є люди, які цим займаються, вони викуповують борги під величезні відсотки. Як правило, викуповують борги дуже бідного населення, із села, яке за свою репутацію готове віддавати, тільки щоб їх залишили у спокої", – констатувала політик.

У зв'язку з цим вона закликала профільний комітет в Раді "не втрачати часу і розробити пакет законопроектів, щоб врегулювати цю тему".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як колектори знущаються над українцями за борги. Серед поширених схем – той же шантаж дітьми і порно. Однак на звернення звичайних громадян в поліції не поспішають відкривати справу.

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