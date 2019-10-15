"План Б" для України: військовий експерт розповів, що готують Донбасу

Україна розглядає "план Б" для Донбасу на випадок остаточного провалу Мінських домовленостей. Сценарій включає запрошення миротворців, проте формат місії залишається під питанням.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи останні заяви глави МЗС України Вадима Пристайка щодо Донбасу.

Як зазначив Мусієнко, українська влада намагається продовжувати ініціативи своїх попередників щодо реалізації Мінських домовленостей. Однак надії на розведення військ на Донбасі і проведення зустрічі в нормандському форматі залишається небагато, тому й почалися розмови про "план Б".

Військовий експерт розповів, який запасний варіант влаштував би Україну: "Ми пропонуємо ввести туди миротворчу місію. Добре б було, якби ця місія мала широкий мандат з роззброєння всіх регулярних та нерегулярних російських формувань, розмінування, встановлення там основ мирного життя з тимчасовою перехідною адміністрацією ООН, яка б здійснювала там урядування. І щоб після цього ці території через 3-5 років перейшли під контроль української влади, і там були проведені вибори".

За його словами, є й інший сценарій з миротворцями – більш компромісний для Росії.

"Це миротворці на лінії розмежування. Це заморожування конфлікту. Миротворці стають, і ми далі починаємо там процес політичного врегулювання, який може тривати роками в нормандському або мінському форматі. Тому навіть місії можуть бути абсолютно різними", – заявив Мусієнко.

Як пояснив військовий експерт, сам факт розмов про "план Б" свідчить, що "у влади є розчарування в Мінських домовленостях і починають шукати альтернативу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі", заплановані на середину листопада, можуть стати "останнім шансом" для Росії.

Альтернативою "нормандському формату" Пристайко назвав розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії.

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