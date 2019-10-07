"Парадне відведення": "ЛНР" засвітила військову техніку. Фото і відео

У "ЛНР" провели масштабні заходи на честь 5-річчя "Народної міліції республіки", засвітивши безліч військової техніки.
Відео та фото з параду терористів опублікував у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Патріотичний" парк, парадне відведення, показуха. Відводити треба? Гаразд, що тут відводити, воно ж не стріляє. Ну майже. Та й, взагалі, чого ОБСЄ кіпішує, свої ж люди", – прокоментував він.
"ЛНР" засвітила військову техніку
"ЛНР" засвітила військову техніку
"ЛНР" засвітила військову техніку
"ЛНР" засвітила військову техніку
"ЛНР" засвітила військову техніку
Twitter Necro Mancer
"ЛНР" засвітила військову техніку
Twitter Necro Mancer
"ЛНР" засвітила військову техніку
Twitter Necro Mancer
"ЛНР" засвітила військову техніку
Twitter Necro Mancer
Так, "ЛНР" показала 68 одиниць військової техніки та 63 – спецтехніки. Пройшлися строєм більше 1000 військових "армії республіки".
Заходи до 5 років # 2ак # роа : "патріотичний" парк, парадна # отведеночка, показуха і повне огвардеіваніе корпусу # Пасічник 'ом (повне відео https://t.co/mOICwL4bXv ) pic.twitter.com/iigjA1P0vt- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 7, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" засвітили важку військову техніку, отриману від Росії.
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