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8 жовтня • оновлено в 13:41
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/ Розслідування

"Парадне відведення": "ЛНР" засвітила військову техніку. Фото і відео

13.5т Читати матеріал російською

У "ЛНР" провели масштабні заходи на честь 5-річчя "Народної міліції республіки", засвітивши безліч військової техніки.

Відео та фото з параду терористів опублікував у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Патріотичний" парк, парадне відведення, показуха. Відводити треба? Гаразд, що тут відводити, воно ж не стріляє. Ну майже. Та й, взагалі, чого ОБСЄ кіпішує, свої ж люди", – прокоментував він.

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"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засвітила військову техніку

"ЛНР" засвітила військову техніку

Twitter Necro Mancer

Так, "ЛНР" показала 68 одиниць військової техніки та 63 – спецтехніки. Пройшлися строєм більше 1000 військових "армії республіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" засвітили важку військову техніку, отриману від Росії.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
У ОбСЕ погоняло "слепые",а технику?- да, все добыто в шахтах нелегким шахтерским трудом,вывсеврети.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Что и требовалось доказать - "ихтамнеты" продемонстрировали "свою технику", которую сплавляет эрэфийский террорист и агрессор в войне против Украины на её территории. Пусть теперь обасые "удивленно" таращит свои зенки и чешет при этом в жо*е.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Santi Amonito, "Пусть теперь обасые "удивленно" таращит свои зенки и чешет при этом в жо*е." Это ты про ох**вших ВСУ?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Santi Amonito, Дурнoвaте, а ни чего, что это еще майские фото???
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Расследователи" уже нашли в технике на параде образцы "новейшей российской"?
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