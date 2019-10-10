"Не можемо говорити про розведення": Загороднюк повідомив про провокації на Донбасі

Розведення військових сил на Донбасі неможливо, поки в регіоні повністю не припиняться провокації і обстріли.
Про це у четвер, 10 жовтня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає "Інтерфакс-Україна". Він підкреслив, що військові повинні відступити з обох сторін, а не тільки ЗСУ.
"Ми не можемо говорити про розведення, поки не настане тиша, коли перестануть стріляти і коли ми побачимо, що розведення йде з двох сторін, тому що воно має бути дзеркальним. Тоді ми можемо проводити цей процес", – зазначив він.
Відведення військ в Золотому не відбулися через обстріли
Facebook Андрій Загороднюк
Загороднюк також повідомив, що провокації на лінії можливого розведення військ відбуваються регулярно і він не бачить бажання з боку противника припинити це. Він підкреслив, що поки мова йде про два населених пунктах – Золоте і Петрівське.
Як писав OBOZREVATEL:
після візиту в Золоте Загороднюк назвав причину зриву розведення військ. Це – безперервні обстріли. Підготовка ж до відведення сил технічно йде успішно.
Про досягнення домовленостей з розведення військ в Петровському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів у ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, який погодили на переговорах в Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил в районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладений, оскільки були порушення перемир'я.
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