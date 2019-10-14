"Назустріч фашистам": блогер показав наслідки "русского міра" в "ДНР"

Охочих виїхати з окупованого Донбасу на підконтрольні Україні території стає все більше. На блокпостах збираються величезні черги.

Відповідний відеоролик, що показує ситуацію на КПВВ, на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Черга на блокпосту ДНР з бажаючих проїхати на підконтрольну територію, назустріч фашистам, геноциду російського населення і іншим жахам. Жителі Донбасу не бачать загрози в Україні. Квазіреспублікі повністю побудовані на брехні і тільки заважають людям нормально жити", – написав блогер.

У коментарях під постом користувачі гостро відреагували на ситуацію: "Годувати нас їдуть", "Совок - вічна чергу. За всім. Яку країну проспали...", "Це вони на святкування Покрови до Києва їдуть, на проплачені мітинги", "дітей везуть небось щоб фашики з'їли, самі то не можуть, рицпубліка не велить".

Черга на блокпосту ДНР з бажаючих проїхати на підконтрольну територію, назустріч фашистам, геноциду російського населення і іншим жахам.



Жителі Донбасу не бачать загрози в Україні. Квазіреспублікі повністю побудовано на брехні і тільки заважають людям нормально жити. pic.twitter.com/9XoG4KmCsz - Денис Казанський (@den_kazansky) 13 жовтня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, Денис Казанський повідомив, що в так званій Донецької Народній Республіці виникла гостра проблема з фінансуванням пропагандистських ресурсів.

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