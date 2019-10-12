"Легітимація орків": українців попередили про нову загрозу на Донбасі

На Донбасі існує загроза легітимації незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи слова нардепа від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка про формування "народної міліції" в ОРДЛО.

За словами Жебрівського, якщо бойовики отримають можливість служити в "народній міліції", то про роззброєння на Донбасі не може бути мови.

"Це навіть не амністія, це легітимація пушиліних, пасічників і "орків" з так званого МГБ. Це ті, хто катував українських військових і патріотів. Вони сьогодні захочуть і залишаться працювати вже не в МГБ, а в СБУ – в дужках ФСБ", – підкреслив він.

Як зазначив колишній чиновник, слова Яременка "нічого крім люті не викликають в душі".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що формування в ОРДЛО "народної міліції" передбачено Мінськими угодами.

"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що у них буде передбачена для цього зброя", – заявив Яременко.

Також нардеп заявив, що Україні доведеться піти на жертви на переговорах щодо Донбасу : "Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію, вона вже відбулася. Більше ніж було, вже ніхто не допустить... Ми повинні пройти шлях Мінських домовленостей до кінця".

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