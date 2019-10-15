"Легалізація трешу": ветеран АТО розповів, чим реально загрожують вибори на Донбасі

Відомий ветеран АТО Гліб Бабич висловився категорично проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

"По-перше, це Придністров'я. По-друге, чим це відрізняється від федералізації?" – заявив Бабич в ефірі ObozTV, коментуючи можливість надання ОРДЛО "особливого статусу" на постійній основі.

"Все дуже просто. Зараз без контролю України, тільки під контролем ОБСЄ – яку в армії, вибачте, називають "сліпоглухонімими" – ті самі люди, які зараз очолюють все це пекло, і проведуть "вибори".... І ми їх легітимізуємо", – пояснив АТОвець.

"І після таких "виборів" буде амністія всіх цих людей. Це будуть посадові особи, народна міліція. Тобто той треш, який там зараз – він залишиться, легалізується... Більше того, він проникатиме сюди, до нас", – попередив він.

Бабич зауважив, що якщо Україна дозволить проводити вибори в умовах окупації, то ОБСЄ їх визнає.

"ОБСЄ скаже: все добре, хлопці. Світ не буде за нас це робити. Якщо ми погодимося – він погодиться разом з нами", – додав військовий.

Бабич розповів, що спостерігачів від ОБСЄ в армії називають "сліпоглухонімими" facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група (ТГК) в Мінську узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра".

У тексті документа йдеться, що території ОРДЛО отримають "особливий статус" у тому випадку, якщо місцеві вибори там відбудуться відповідно до Конституції та законів України і будуть визнані ОБСЄ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що "капітуляції" не буде. Він пояснив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.

Однак в Україні розпочалися масові акції протесту проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

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