"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: Україна зазнала втрат

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 16 жовтня.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 23 обстріли:

сім разів біля Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1 і БМП-2, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі неподалік Авдіївки – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Пісків – із мінометів калібру 120 і 82 мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі біля Лебединського – із мінометів калібру 82 і 120 мм і гранатометів;

двічі поблизу Мар'їнки – зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ і стрілецької зброї;

біля Пищевика – із ручних протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Чермалика – з великокаліберних кулеметів;

двічі в Талаківці – зі стрілецької зброї;

у районі Новомихайлівки – із підствольних гранатометів;

поблизу Тарамчука – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів:

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

біля Зайцевого: зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і зенітної установки ЗУ-23-2;

біля Золотого, Новозванівки й Катеринівки – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі розгорілися пекельні бої. Два українських воїни загинули, ще четверо були поранені.

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