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12 жовтня • оновлено в 07:11
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/ Розслідування

"Ладана не хочете, чорти?!" Соколова яскраво відповіла Пушиліну на вимогу про капітуляцію

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Українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна. В ефірі російського пропагандистського телебачення він нахабно заявив, що його влаштує тільки варіант капітуляції України.

Яскраву відповідь поплічнику окупантів телеведуча в нецензурній формі озвучила в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Що ти, бл*дь, сказав, п*д*ре ти бородатий?! Я тебе, якщо зустріну, у*бу і кадик тобі вирву! Зірвалася. Втомилася вже! Якщо в банку з павуками покласти ніжну кішечку, то вона стане співати по-павучому. Вони там так топлять, щоб Україна підписала цю "формулу Штайнамаєра", щоб війна закінчилася. І наша влада вже погоджується на це. І ця, бл*дь, п**да бородата вилазить і каже: "Я хочу, щоб Україна капітулювала!". Ти, бл*дь, чм*, я тебе, якщо зустріну, я тобі д*п* відкушу!" – вилаяла Пушиліна журналістка.

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Крім того Соколова запропонувала йому свій варіант виконання вимоги про капітуляцію України перед Росією і підконтрольними їй терористами "Л/ДНР".

"Хочете, щоб капітулювали? Домовилися! Ми підписуємо формулу, визнаємо акт про капітуляцію і через секунду розпускаємо ось ту капітульовану Україну! Через дві секунди засновуємо СК "Україна-1". СК українська №1 армія повертається на позиції. І ми нічого не знаємо, що там ота Україна підписувала! Миру вони хочуть?! Може, ще ладану хочете, чорти?!" – вгамувала окупантів телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова гнівно відреагувала на слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Донбас має увійти до складу Росії як федеративний округ. Вона наказала йому дати спокій українському Донбасу і забиратися геть на територію Росії.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Яніна Соколова Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра ДНР
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Mega Death
Mega Death
Куда xoxлы денутся(с). Иначе , перенос боевых действий гражданской войны на оставшуюся территорию Украины, облегчит им жизнь))
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Блянина в своём репертуаре. Курва придорожная.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Окраинская журналистика, она такая...
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