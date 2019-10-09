"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

У мережі спалахнув ажіотаж через фото терориста "Л/ДНР" у російській військовій формі, яким кремлівські пропагандисти проілюстрували брехливу новину про нібито зрив розведення військ Україною.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, звернувши увагу підписників на цей показовий нюанс.

Російський окупант на Донбасі Скріншот сторінки

"Тільки мене бентежить, що хлопчина на фото в російській військовій формі?" – обурився він цинізмом рупорів путінського режиму, які підтримують окупацію українських територій.

У коментарях під постом українці висловили аналогічну позицію, залишивши безліч саркастичних коментарів з осудом російської агресії на Донбасі.

"Ну, так купив у військторзі або в шахті відкопав", "Спалились", "Може, у нього обличчя добре", "Ну, так це. У будь-якому військторзі...", "Так іхтамнєт, а форма – є", "На шостому році війни це нікого не бентежить. У Криму в 2014 не збентежило ж", – обурюються підписники Цимбалюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

терористи "Л/ДНР", незважаючи на те, що кожен день ведуть обстріли позицій ЗСУ, показушно випустили сигнальну білу ракету. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ біля Золотого.

При цьому вони нахабно заявили, що Київ нібито зірвав відведення сил в районі Золотого на Донбасі.

Нагадаємо, 8 жовтня російські терористи на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4.

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