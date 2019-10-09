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9 жовтня • оновлено в 18:33
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"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

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У мережі спалахнув ажіотаж через фото терориста "Л/ДНР" у російській військовій формі, яким кремлівські пропагандисти проілюстрували брехливу новину про нібито зрив розведення військ Україною.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, звернувши увагу підписників на цей показовий нюанс.

Російський окупант на Донбасі

Російський окупант на Донбасі

Скріншот сторінки

"Тільки мене бентежить, що хлопчина на фото в російській військовій формі?" – обурився він цинізмом рупорів путінського режиму, які підтримують окупацію українських територій.

У коментарях під постом українці висловили аналогічну позицію, залишивши безліч саркастичних коментарів з осудом російської агресії на Донбасі.

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"Ну, так купив у військторзі або в шахті відкопав", "Спалились", "Може, у нього обличчя добре", "Ну, так це. У будь-якому військторзі...", "Так іхтамнєт, а форма – є", "На шостому році війни це нікого не бентежить. У Криму в 2014 не збентежило ж", – обурюються підписники Цимбалюка.

"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

"Іхтамнєт, а форма є": українці рознесли росіян через показове фото з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • терористи "Л/ДНР", незважаючи на те, що кожен день ведуть обстріли позицій ЗСУ, показушно випустили сигнальну білу ракету. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ біля Золотого.

  • При цьому вони нахабно заявили, що Київ нібито зірвав відведення сил в районі Золотого на Донбасі.

  • Нагадаємо, 8 жовтня російські терористи на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Кто это? Где он стоит? Когда сделано фото? Ромка забухал опять походу))) Ну для кастрюль прокатит
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Федоров Федор
Федоров Федор
Для тупорогих вислоухих ещё раз - Россия оказывает финансовую и материальную помощь ЛДНР, но РЕГУЛЯРНАЯ армия РФ, о наличии которой завывают вислоухии называя ее "ихтамнет" там отсутствует. Если укровоина нарядить в форму индийской армии, то он автоматически не превратится после этого в индийского "ихтамнета".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И что, как будто они террористы какие-то и им нельзя продавать экипировку?
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