У Запоріжжі 28-річний Віталій Чайковський облив бензином і підпалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову. Через кілька днів дівчина померла в лікарні. Вона була повністю обгоріла, недоторканими залишилися тільки ступні.

Подруги загиблої впевнені, що причиною стали ревнощі. Але батьки Чайковського заперечували цю версію, стверджуючи, що їхній син не хотів підпалювати потерпілу. Про це написало видання "Факти".

Так, НП передував конфлікт між молодими людьми. До того ж сварилися ті не вперше – рідні й друзі Анастасії розповіли, що чоловік був ревнивцем і контролював кожен її крок.

Подруга загиблої, яка попросила не називати її імені, зазначила, що Ковальова зустрічалася зі своїм обранцем близько року. Сам Віталій з Донецької області, там у нього залишилися сім'я, маленька дитина. Після знайомства з дівчиною через деякий час він переїхав жити до неї в Запоріжжя, справа йшла до весілля.

У Запоріжжі чоловік підпалив свою наречену

За словами подруги, чоловік постійно ревнував, дуже нервував з будь-якої причини. Жінка зазначила, що за два дні до трагедії потерпіла розповіла їй, що пара буде подавати заяву до РАЦСу.

Мати загиблої Христина Ковальова зазначила, що дочка довго не розповідала їй про конфлікти в стосунках.

"Спочатку вони справді були щасливі. Потім почалися проблеми. Віталік почав влаштовувати сцени ревнощів, весь час контролював Настю. Міг скандалити тільки через те, що вона без його дозволу вийшла попити кави", – згадує вона.

Також вона повідомила, що у дівчини одного разу з'явився підозрілий синець, а на холодильнику мати виявила закриту магнітом вм'ятину.

За кілька місяців до трагедії Ковальова дізналася, що вагітна. Але чоловік сказав робити аборт і поїхав до своїх батьків. Пізніше у дівчини трапився викидень.

Матір загиблої стверджує, що її дочка кілька разів збиралася завершити ці стосунки, але Чайковський після кожної сварки повертався, просив вибачення і все ставало "на свої місця".

"Ніколи не забуду момент, коли вперше побачила Настю в лікарні. Вона була вся обгоріла, як вугілля. Не зачепило тільки ступні. А так вся була чорна... Голова – розміру футбольного м'яча", – розповіла вона.

В день трагедії загибла пішла на пляж зі своєю подругою Світланою. Чоловік був не в захваті від цього.

"Коли вже після пляжу ми сконтактували, у Насті тремтів голос... Але мені не захотіла нічого розповідати", – зазначила знайома.

Пізніше між парою виник конфлікт, і Віталій кудись зник. Слідство встановило, що підозрюваний повернувся з каністрою бензину. Дівчина вийшла на вулицю, щоб відкрити йому двері в під'їзд, а той вилив на неї речовину і підпалив.

"Син визнає свою провину лише в тому, що купив бензин і облив Настю. А те, що вона загорілася – це фатальна випадковість. У нього сумочка була, і він там чиркав запальничкою. Каже, хотів прикурити і загорівся сам. Настя побігла до нього і теж загорілася. Це трапилося випадково, наш син не вбивця", – вважає мати підозрюваного Лариса.

На питання, навіщо ж він облив дівчину бензином, жінка відповіла, що той просто хотів налякати наречену.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Інцидент трапився ввечері, 2 липня.

Батьки Ковальової розповіли причини сварки пари напередодні трагедії. У день нападу на дівчину Чайковський відпустив її з подругою на пляж, хоча раніше завжди забороняв це робити.

Друзі загиблої розповіли, що заарештований чоловік постійно ревнував дівчину і вимагав від неї звіту у всьому.

У Запоріжжі адвокати Чайковського намагалися перекваліфікувати звинувачення.

У місті попрощалися з Ковальовою, яку посеред вулиці облив бензином і підпалив коханий Чайковський.

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