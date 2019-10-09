"Безпонтова назва": у мережі спалахнув новий скандал через перейменування Криму

Так звана російська влада анексованого Криму підтримала ідею перейменування півострова на Республіку Крим-Тавриду. У мережі спалахнув новий скандал через те, що росЗМІ вже почали називати Крим Тавридою.

Про це повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Він додав скріншот переписки обурених кримчан у соцмережах.

"Звертала увагу. Давно вже замість "Крим" пишуть "Таврида" на рашен ТБ. Сенс зрозумілий і очевидний – Крим український, корінний народ – киримли, а Таврида – хто зна, що воно..." – йдеться у пості.

У мережі спалахнув скандал через перейменування Криму

На скріншоті видно, як кримчани обурено реагують на такі дії росЗМІ.

"Чому, коли надходить час новин із регіонів, на "Россия 1" нас називають Тавридою? Назва "Крим" занадто безпонтова!?", "Таврида" – ось ця назва безпонтова", "Згодна, жахливо звучить", "Навпаки, понтово, адже Тавриду омиває Понт Евксинський (Давньогрецька назва Чорного моря. – Ред.)", "Так хочуть же нову назву офіційно присвоїти "Таврида", – написали вони.

RoksolanaToday&Крим25%/Twitter Коментарі кримчан

Обращала внимание

Давненько уже

Вместо "Крым" пишут Таврида в рашен телевизоре

Смысл понятен и очевиден-Крым украинский,коренной народ-кырымлы

а Таврида

хто зна,шо воно... pic.twitter.com/HrDIptxjsX — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Так званий віцепрем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник республіки при президенті РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова на Республіку Крим-Тавриду.

Раніше із цією ідеєю виступив глава національно-культурної автономії греків Криму "Таврида" Іван Шонус. Він вважає, що це зміцнить "російський статус півострова".

Також депутат нелегітимної Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений в України Крим.

У мережі не вщухав ажіотаж серед кримчан з приводу ініціативи про перейменування окупованого українського півострова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!