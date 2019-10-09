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9 жовтня • оновлено в 18:42
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"Безпонтова назва": у мережі спалахнув новий скандал через перейменування Криму

2.6т Читати матеріал російською

Так звана російська влада анексованого Криму підтримала ідею перейменування півострова на Республіку Крим-Тавриду. У мережі спалахнув новий скандал через те, що росЗМІ вже почали називати Крим Тавридою.

Про це повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Він додав скріншот переписки обурених кримчан у соцмережах.

"Звертала увагу. Давно вже замість "Крим" пишуть "Таврида" на рашен ТБ. Сенс зрозумілий і очевидний – Крим український, корінний народ – киримли, а Таврида – хто зна, що воно..." – йдеться у пості.

У мережі спалахнув скандал через перейменування Криму

У мережі спалахнув скандал через перейменування Криму

На скріншоті видно, як кримчани обурено реагують на такі дії росЗМІ.

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Перейменувати Крим на Тавриду? Окупанти не мають права

"Чому, коли надходить час новин із регіонів, на "Россия 1" нас називають Тавридою? Назва "Крим" занадто безпонтова!?", "Таврида" – ось ця назва безпонтова", "Згодна, жахливо звучить", "Навпаки, понтово, адже Тавриду омиває Понт Евксинський (Давньогрецька назва Чорного моря. – Ред.)", "Так хочуть же нову назву офіційно присвоїти "Таврида", – написали вони.

RoksolanaToday&Крим25%/Twitter

RoksolanaToday&Крим25%/Twitter

Коментарі кримчан

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Скільки хочеш крадену машину перекрашуй, та який знак на капот не чіпляй все одно вона крадена і її обов’язково повернуть хазяїну. Крадій за нею не доглядатиме і перетворить в помийне відро.
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Белоусов Михаил
Белоусов Михаил
kiy Valeriy, вот только хозяин этой машины ее же и перекрасил, а вот "пассажир" которого постоянно нужно было возить бесплатно еще и доплачивая, терпя огромные расходы, который отбирал все средства для того что бы нельзя было эту машину привести в нормальный вид, сейчас постоянно возмущется что хозяин его кинул)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Специально сходил на сайт России 1 и сделал поиск по слову Таврида. Естественно оно применяется только в контексте "фестиваль Таврида" и "трасса Таврида" или в историческом смысле. 72 ЦІПсО опять гадит в шаровары.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какое вам дело до русского Крыма?
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