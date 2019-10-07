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8 жовтня • оновлено в 13:38
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"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

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У мережі з'явилися фото двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України.

Знімки на сторінках у Facebook та Twitter опублікували офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") і блогер із ніком Necro Mancer.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

joinfo.ua

Новини
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Відомо, що 4 жовтня від вибуху гранати загинув Володимир Молчанов ("Лис"). "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан.

У той же день помер луганчанин Юрій Сидоренков ("Батя"). Імовірно, він є небойовою втратою.

Володимир Молчанов

Володимир Молчанов

Володимир Молчанов

Володимир Молчанов

Володимир Молчанов

Володимир Молчанов

"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

Юрій Сидоренков

"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

Юрій Сидоренков

"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

Юрій Сидоренков

"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

Юрій Сидоренков

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в зоні проведення ООС на Донбасі був убитий терорист "ДНР" Максим Верещага з позивним "Малюк". Він був розвідником і одним із командирів терористичного угрупування.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР фотографии смерть
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
война будет продолжаться до полной деокупации Крыма и Донбасса!
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Савченко Александр
Савченко Александр
И опять хорошие новости для вислоухих от Натальи Юсуповой : "Новости с передовой неутешительные, каждый день есть убитые и каждый день раненые." Ну, а дальше как всегда : подайте военам покушать, одется, памперсы ( бо гадят под себя круглосуточно) и грошей незабудьте прислать... Даже сдохнуть вислоухие гордо не могут...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опа яврейка Штефан дырявый нарисовался, опять перемогу ищет.
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