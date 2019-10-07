"Батя" і "Лис" все: з'явилися фото нового вантажу-200 терористів

У мережі з'явилися фото двох ліквідованих терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України.
Знімки на сторінках у Facebook та Twitter опублікували офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") і блогер із ніком Necro Mancer.
Ілюстрація. Терористи на Донбасі
joinfo.ua
Відомо, що 4 жовтня від вибуху гранати загинув Володимир Молчанов ("Лис"). "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан.
У той же день помер луганчанин Юрій Сидоренков ("Батя"). Імовірно, він є небойовою втратою.
Володимир Молчанов
Володимир Молчанов
Володимир Молчанов
Юрій Сидоренков
Юрій Сидоренков
Юрій Сидоренков
Юрій Сидоренков
Сидоренков Юрій Олексійович "Батя" (Луганськ, 12/04/61) став # груз200 04/10/19 (обставини вимагають уточнення, імовірно, небойові) https://t.co/9N1jr9KqA6 # 2омсбр # 2ак # роа pic.twitter .com / n0wVSetEnB- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 7, 2019
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в зоні проведення ООС на Донбасі був убитий терорист "ДНР" Максим Верещага з позивним "Малюк". Він був розвідником і одним із командирів терористичного угрупування.
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