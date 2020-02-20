П'ятирічна дитина повісилася на Чернігівщині

На Чернігівщині в селі Мала Дівиця мати знайшла у дворі будинку повішеним свого п'ятирічного сина.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

"Наразі призначено відповідні експертизи для встановлення причин смерті, поліція опитує місцевих жителів. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині повісилася п'ятирічна дитина ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській області в селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!