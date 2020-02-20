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20 лютого • оновлено в 12:56
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П'ятирічна дитина повісилася на Чернігівщині

2.4т
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На Чернігівщині в селі Мала Дівиця мати знайшла у дворі будинку повішеним свого п'ятирічного сина.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

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"Наразі призначено відповідні експертизи для встановлення причин смерті, поліція опитує місцевих жителів. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині повісилася п'ятирічна дитина

На Чернігівщині повісилася п'ятирічна дитина

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській області в селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

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Автор
Катерина Луговська
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5-летний ребёнок сам повеситься НЕ МОЖЕТ!
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