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5 листопада • оновлено в 02:18
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/ Розслідування

П'ять років воював за "ЛНР": спійманий зрадник України отримав жорстке покарання

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Терориста "ЛНР", який воював проти України, засудили до восьми років позбавлення волі за матеріалами СБУ.

Як повідомили в пресслужбі відомства, вирок уже вступив в силу, його виніс Лисичанський міський суд Луганської області (участь у терористичній організації, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що житель Дніпра в травні 2014 приєднався до терористів "ЛНР", де під керівництвом російських військових пройшов курс підготовки в тренувальному таборі в Бєлгороді.

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Українець майже п'ять років воював на боці окупантів проти Збройних сил. Він причетний до обстрілу населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокільники та Дебальцеве.

Терорист був затриманий співробітниками СБУ ще в березні поточного року. Дав свідчення і повідомив слідству про множинні факти вбивств, тортур, розбійних нападів, грабежів і мародерства, до яких причетні його соратники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спіймала "на гарячому" агента Путіна, який "зливав" росіянам секретні матеріали оборонної сфери України.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Тег
Служба безпеки України
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