П'ять годин у крижаній воді: з'явилося відео порятунку українців у Чорному морі

У мережі показали кадри порятунку українця із затонулого біля берегів Туреччини вантажного судна Volgo-Balt 214.

Відповідне відео, на якому моряка виловлюють із води, представило агентство "Анадолу" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Український посол у Туреччині Андрій Сибіга також розповів у своєму мікроблозі в Twitter, що консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх постраждалих моряків.

"Стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається. Вдячний турецьким рятувальникам – моряків врятовано після 5 годин перебування в крижаній воді – справжнє диво", – написав він.

Сибіга розповів, що в лікарні перебувають: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна.

Список моряків, Які перебувають у лікарні у Самсуні: Шевчук Станіслав

Мільніченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євгеній

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Консул разом Із представник української громади відвідав у лікарнях Самсуна всех потерпіліх моряків-стан задовільний, трімаються Бадьорого, допомога надається.Вдячній турецьким Рятувальник-моряків Врятована после 5 год.перебування у кріжаній воде-справжнє діво.Блізькі на зв'язку - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини 7 січня. На його борту перебували 13 членів екіпажу. У МЗС повідомили, що трагедія сталася через сильний удар хвилі.