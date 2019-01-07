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П'ять годин у крижаній воді: з'явилося відео порятунку українців у Чорному морі

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У мережі показали кадри порятунку українця із затонулого біля берегів Туреччини вантажного судна Volgo-Balt 214.

Відповідне відео, на якому моряка виловлюють із води, представило агентство "Анадолу" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Український посол у Туреччині Андрій Сибіга також розповів у своєму мікроблозі в Twitter, що консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх постраждалих моряків.

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"Стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається. Вдячний турецьким рятувальникам – моряків врятовано після 5 годин перебування в крижаній воді – справжнє диво", – написав він.

Сибіга розповів, що в лікарні перебувають: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини 7 січня. На його борту перебували 13 членів екіпажу. У МЗС повідомили, що трагедія сталася через сильний удар хвилі.

Місце
Туреччина
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