П'яний воєнком на смерть збив сім'ю під Херсоном: суд ухвалив рішення

У Херсонській області суд засудив до 7 років і 6 місяців позбавлення волі колишнього військового комісара Чаплинського районного військкомату, який влаштував смертельну ДТП.
Доведено, що 3 серпня нинішнього року в селищі Чаплинка чоловік керував ВАЗом в стані сильного алкогольного сп'яніння і на смерть збив двох пішоходів - молоде подружжя. Про це повідомила Військова прокуратура Південного регіону України.
У відомстві додали, що при винесенні вироку суд врахував щире каяття обвинуваченого, його активне сприяння розкриттю злочину, позитивну характеристику за місцем проживання, утримання неповнолітньої дитини та участь в зоні АТО.
Загиблі в ДТП
Відзначимо, що у загиблих в ДТП Іллі та Марії Каменькових залишилися двоє маленьких дітей.
Схема аварії
Місце події
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про масштабну ДТП в Олешківському районі Херсонщини. В результаті лобового зіткнення двох мікроавтобусів загинули п'ятеро людей, ще одна людина отримала травми. Очевидці відзначають, що на трасі, де сталася надзвичайна подія, була ожеледиця.
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