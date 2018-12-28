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П'яний воєнком на смерть збив сім'ю під Херсоном: суд ухвалив рішення

16тЧитати матеріал російською

У Херсонській області суд засудив до 7 років і 6 місяців позбавлення волі колишнього військового комісара Чаплинського районного військкомату, який влаштував смертельну ДТП.

Доведено, що 3 серпня нинішнього року в селищі Чаплинка чоловік керував ВАЗом в стані сильного алкогольного сп'яніння і на смерть збив двох пішоходів - молоде подружжя. Про це повідомила Військова прокуратура Південного регіону України.

У відомстві додали, що при винесенні вироку суд врахував щире каяття обвинуваченого, його активне сприяння розкриттю злочину, позитивну характеристику за місцем проживання, утримання неповнолітньої дитини та участь в зоні АТО.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
ДТПавтокримінал
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Значит сынка этой мращи они учли а то что у погибших дети?кто их теперь поднимет?судью на мыло!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Явно судью подкупил и причём тут ато и сын?????ну и что два труппа а они пьяный отягчающее,тут нужно заняться судьей приговор не соответствует преступлению!тут минимум 12 давать нужно!!!!и то при большой Натяжке а так пьяный два труппа считай практически преднамеренное с отягчающими 15!
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