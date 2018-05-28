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Малюку було 2 роки: п'яний водій влаштував смертельну ДТП під Сумами

1.4тЧитати новину російською

У Сумській області водій легкового автомобіля Daewoo Lanos на смерть збив 2-річного малюка і зник з місця події.

Ця страшна аварія сталася в неділю, 27 травня, але подробиці її поліція озвучила лише зараз.

Аварія сталася в селі Конотопського району. Як стало відомо, група дітей, серед яких був 2-річний хлопчик разом з сестричкою, йшли по узбіччю. У якийсь момент на дорозі з'явився автомобіль. Водій виїхав на зустрічну смугу, де і збив дитину, після чого зник з місця події.

Орієнтовна схема ДТП

Місце ДТП

Коли поліцейські прибули на місце події, у них не було інформації про марку автомобіля. Пізніше місцеві жителі повідомили, що, швидше за все, винуватець ДТП керував Daewoo Lanos. Версія підтвердилася і підозрюваний був затриманий в сусідньому селі. Ним виявився 48-річний чоловік.

"Після святкування дня села, чоловік вирішив поїздити на авто. Після того, як він збив дитину, тут же повернувся додому, кинувши авто в будинку своєї матері, а сам сховався в кущах сусіднього домогосподарства", - розповів т.в.о. начальника Конотопського управління поліції Олександр Васильченко.

Васильченко також зазначив, що в момент затримання водій перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

"У нього відразу відібрали аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю в крові. Тепер чоловік знаходиться під вартою", - додав він.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Санкція передбачає до восьми років в'язниці.

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Схема ДТП

За попередніми даними поліції, водій маршрутки під час аварії був тверезий.

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Війна на дорогахКримінал
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