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П'яна за кермом? Відома журналістка втрапила в алкоскандал

7.5тЧитати матеріал російською

Заступник головного редактора сайту "Страна" Світлана Крюкова стала фігурантом скандалу пов'язаного з водінням у нетверезому стані.

Як повідомив у Facebook блогер Мирослав Олешко, у понеділок, 29 жовтня відбулося засідання суду у даній справі.

Крюкова пізно увечері 6 вересня була зупинена патрульною поліцією у центрі Києва. Правоохоронці відчули запах алкоголю і попросили пройти алкотест, однак журналістка відмовилася.

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Як пише блогер, пізніше жінка заявила, що поліція в неї вимагала хабар.

"І ось до сп'яніння додається ще й нахабна брехня. Світлана помилки не визнає, зовсім ні, вона намагається себе виправдати. Крім того, вирішила затягувати процес і вимагати перенесення суду", — додав він.

Олешко також опублікував у Facebook відео з нагрудних камер правоохоронців, на якому затримана визнала, що випила трохи вина і цікавилася щодо норми вжитого алкоголю. Крім того, за його словами, Крюкова приїхала до суду на автомобілі, незважаючи на те, що у неї відібрали права.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна українська журналістка звільнилася після брехні про Сенцова.

Особа
Світлана Крюкова
Місце
Україна
Об'єкт
Національна поліція України
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