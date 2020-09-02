Пасажирка погрожувала підірвати поїзд Маріуполь – Київ: подробиці НП

Obozrevatel Розслідування 12:58, 2.09.2020 Оновлено: 13:06, 2.09.2020

У Запорізькій області пасажирка погрожувала підірвати поїзд Маріуполь – Київ, якщо його негайно не зупинять.

Як розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було.

"Повідомлення надійшло 2 вересня, приблизно о 2:30, від 23-річної дівчини. Вона заявила, що якщо не зупинять поїзд, то підірве його. Пасажирку висадили на станції "Синельникове" Дніпропетровської області", – зазначили в пресслужбі.

У поліції додали, що заявниця перебувала в нетверезому стані.

За фактом події відрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 1 вересня "замінували" гімназію №32, яка розташована на вулиці Федорова.

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