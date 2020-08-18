В українській розвідці назвали поїздку найманців ПВК Вагнера в Білорусь спецоперацією Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували інформацію про причетність СБУ до операції із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив глава ГУР Кирило Буданов. Він підкреслив, що фейк заздалегідь був підготовлений російською стороною, а про поїздку найманців в іншу країну російські силовики не могли не знати.

"Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій у гібридних конфліктах у різних країнах, зокрема на Донбасі, з'явилися в столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.

По-друге, тільки недосвідчена людина може повірити в казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська", – сказав Буданов.

Він зазначив, що ПВК насправді працює в прямому підпорядкуванні силовим структурам Росії та "ніколи не діє без їх дозволу або координації, навіть якщо виконують "приватні" замовлення".

Керівник Головного управління розвідки нагадав, що ще 6 серпня докладна фейкова версія про нібито причетність Служби безпеки України до появи "вагнерівців" у Мінську з'явилася в російському виданні "Комсомольская правда". Як сказав військовий, версію підготували російські спецслужби.

"Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів", – підкреслив Буданов.

Він додав, що паралельно цю версію в українському публічному просторі стали підтримувати "деякі політологи і соціальні мережі, яких можна впевнено називати проросійськими".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" Службою безпеки України найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, а також копії документів військового.