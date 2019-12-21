"Пузо перемагає зомбоящик": воїн ЗСУ показав красномовне фото зі Станиці Луганської

У мережі з'явилися фото величезних черг людей, котрі живуть у терористичній "ЛНР" і регулярно відвідували вільну територію України для отримання пенсій.

Їх опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), уточнивши, що вони були зроблені у Станиці Луганській.

"Черга у "фашистську" Україну, де всіх "катують" і "знущаються". Станиця Луганська з боку окупованого Луганська. Пенсії, холодильник і набите пузо перемагає зомбоящик", – обурився він.

Черга за українськими пенсіями Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Черга за українськими пенсіями Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Черга у "фашистську" Україну де всіх "катують" та "знущаються". Станиця Луганська зі сторони окупованого Луганська. Пенсії, холодильник та набите пузо перемагає зомбоящик.

🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Yog1JUo2xK – Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) December 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" під виглядом делегації Спільного центру координації та контролю проникли на підконтрольну Києву частину мосту у Станиці Луганській на Донбасі та встановили там свої порядки.

Крім того, повідомлялося, що на відремонтованому Україною мосту з боку окупантів постійно висять терористичні прапори.

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