Головна Новини
21 грудня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Пузо перемагає зомбоящик": воїн ЗСУ показав красномовне фото зі Станиці Луганської

3.5т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото величезних черг людей, котрі живуть у терористичній "ЛНР" і регулярно відвідували вільну територію України для отримання пенсій.

Їх опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), уточнивши, що вони були зроблені у Станиці Луганській.

"Черга у "фашистську" Україну, де всіх "катують" і "знущаються". Станиця Луганська з боку окупованого Луганська. Пенсії, холодильник і набите пузо перемагає зомбоящик", – обурився він.

Черга за українськими пенсіями

Черга за українськими пенсіями

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Новини
"Спасибі, що "прикрили": в мережі показали знакове фото з тріумфом "русского міра" біля Станиці Луганської
Черга за українськими пенсіями

Черга за українськими пенсіями

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" під виглядом делегації Спільного центру координації та контролю проникли на підконтрольну Києву частину мосту у Станиці Луганській на Донбасі та встановили там свої порядки.

Крім того, повідомлялося, що на відремонтованому Україною мосту з боку окупантів постійно висять терористичні прапори.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
10
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А если сфотографировать на обратном пути, то можно подписать как народ бежит с Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Обять эти биньдеры удумали людям деньги выдавать! Нелюди!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
семенов Александр
семенов Александр
А чего фото только со стороны Луганска ,а чего со стороны "подконтольной" нету ? Как всегда у штырлыця пленка кончилась ? А еще сюда можно вставить фото на границе с Крымом ,летом со стороны Украины ))) С тем самым ,Крымом ,где "злые оккупанты" ,каждый день похищают и расстреливают всех кто говорит на мови
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги