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26 січня • оновлено в 02:39
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"Путіну вони не потрібні": в Росії зробили несподіваний прогноз по Донбасу

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Глава Росії Володимир Путін готовий піти на поступки Україні в питанні врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, причина полягає в тому, що для Путіна важливий перехідний період по створенню Держради і те, чи прийме Захід його в якості глави нового органу.

"Дуже багато залежить від відносин із західними лідерами, і вони для Путіна набагато важливіші Донбасу. Путін вкрай зацікавлений в режимі повної тиші, щоб там ніяких пострілів не було. Друге, Путін абсолютно не зацікавлений в "Л/ДНР", вони йому абсолютно не потрібні, особливо як людині, яка пішла з поста президента", – заявив Радзіховський.

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"Божевільні ідеї, типу захопити Україну, з реальністю не мають нічого спільного. Війни на Донбасі немає. За останні 4 роки там не було жодного бою і жодного бойового зіткнення. Це перестрілки, а не війна", – вважає росіянин.

Путін готовий на поступки по Донбасу - Радзіховський

Путін готовий на поступки по Донбасу - Радзіховський

Як писав OBOZREVATEL, Радзіховський вважає, що окупований Крим зможе повернутися до складу України лише в разі розпаду Росії.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особи
Леонід Радзіховський Володимир Путін
Місце
Росія
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