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25 листопада • оновлено в 14:53
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"Путіну викрутять руки": Гіркін заговорив про фіаско Росії на "нормандському форматі"

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Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну на зустрічі в "нормандському форматі" відведуть роль переможеного.

Він переконаний, що його змусять деокупувати Донбас. Свій прогноз військовий злочинець озвучив у ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ігор Гіркін (Стрєлков)

nv.ua

"Заздалегідь відомо, що "нормандський формат" реально перетвориться на викручування рук Путіну. З метою примусити його здати кордон "ДНР". Тобто фактично анулювати тоді ж цей фіговий листок Мінських угод", – сказав Гіркін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін заявив, що Україна має великі шанси не тільки змусити Росію виплатити репарації за окупацію Криму і Донбасу, а й витіснити її з цих територій.

Також він визнав, що Росія окупувала Донбас, щоб перетворити його на стічну канаву і непридатний для життя регіон.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной понос от кастрюль.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, Ты про Гиркина ? Ахахахаха......
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