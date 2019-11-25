"Путіну викрутять руки": Гіркін заговорив про фіаско Росії на "нормандському форматі"

Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну на зустрічі в "нормандському форматі" відведуть роль переможеного.

Він переконаний, що його змусять деокупувати Донбас. Свій прогноз військовий злочинець озвучив у ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін (Стрєлков) nv.ua

"Заздалегідь відомо, що "нормандський формат" реально перетвориться на викручування рук Путіну. З метою примусити його здати кордон "ДНР". Тобто фактично анулювати тоді ж цей фіговий листок Мінських угод", – сказав Гіркін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін заявив, що Україна має великі шанси не тільки змусити Росію виплатити репарації за окупацію Криму і Донбасу, а й витіснити її з цих територій.

Також він визнав, що Росія окупувала Донбас, щоб перетворити його на стічну канаву і непридатний для життя регіон.

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