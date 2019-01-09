''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі

Хвиля фейків пропагандистів про нібито підготовку ЗСУ хімічної атаки на Донбасі була спровокована агресором у зв'язку з катастрофічною екологічною ситуацією на окупованих територіях.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL розповів Фашик Донецький. Він посилається на інформацію жителя окупованої РФ Горлівки, яка "може перетворитися в Чорнобиль у будь-який момент".

Блогер пояснив, що на Нікітському ртутному заводі зупинили відкачування води в кінці листопада 2018 року, що шокувало місцевих: вони розуміють, що "всього через кілька місяців, максимум навесні, забруднена вода дійде до ґрунтових вод".

Крім того, на Горлівському хімзаводі, де виробляли ракетне паливо, також є проблеми з утилізацією і зберіганням відходів.

"Восени 2018 року фахівці з РФ обстежили сховище відходів ракетного палива, які зберігаються в бочках. Експерти з країни скреп і дідів прийшли до сумних висновків: бочки з відходами виробництва ракетного палива перебувають у жахливому стані й не підлягають транспортуванню. Стінки бочок із відходами вже не витримають навіть незначного навантаження, їх не можна вивозити", — написав блогер.

Він зазначив, що, як прогнозують експерти, бочки зруйнуються в період від кількох місяців до року максимум.

Також Фашик Донецький наголошує, що про це знають і окупаційна "влада", і Кремль, надавши документи з відповідними експертними висновками.

"РФ чудово розуміє, що вина за екологічну катастрофу ляже на неї і її ручних мавпочок. На злодієві шапка горить. Шум у підконтрольних РФ ЗМІ і крики про хіматаку, так званий "хитрий план", зводився до того, щоб швидше звинуватити Україну (логіка кремля проста — хто перший крикнув "це не я", той не винен)", — написав блогер.

"Щоправда, РФ нічого не буде робити з хімвідходами. А чому? Все просто — грошей шкода. Дешевше найняти крикунів у підконтрольних ЗМІ та звинуватити Україну в екологічній катастрофі, ніж запобігти катастрофі", — підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" підняли паніку через фейкову хіматаку.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також розповсюдила панічне повідомлення через ''атаку'' ЗСУ.