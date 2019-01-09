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''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі

3.1тЧитати матеріал російською

Хвиля фейків пропагандистів про нібито підготовку ЗСУ хімічної атаки на Донбасі була спровокована агресором у зв'язку з катастрофічною екологічною ситуацією на окупованих територіях.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL розповів Фашик Донецький. Він посилається на інформацію жителя окупованої РФ Горлівки, яка "може перетворитися в Чорнобиль у будь-який момент".

Блогер пояснив, що на Нікітському ртутному заводі зупинили відкачування води в кінці листопада 2018 року, що шокувало місцевих: вони розуміють, що "всього через кілька місяців, максимум навесні, забруднена вода дійде до ґрунтових вод".

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Крім того, на Горлівському хімзаводі, де виробляли ракетне паливо, також є проблеми з утилізацією і зберіганням відходів.

"Восени 2018 року фахівці з РФ обстежили сховище відходів ракетного палива, які зберігаються в бочках. Експерти з країни скреп і дідів прийшли до сумних висновків: бочки з відходами виробництва ракетного палива перебувають у жахливому стані й не підлягають транспортуванню. Стінки бочок із відходами вже не витримають навіть незначного навантаження, їх не можна вивозити", — написав блогер.

Він зазначив, що, як прогнозують експерти, бочки зруйнуються в період від кількох місяців до року максимум.

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Також Фашик Донецький наголошує, що про це знають і окупаційна "влада", і Кремль, надавши документи з відповідними експертними висновками.

''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі
''Путіну шкода грошей'': блогер розкрив хитрість Кремля з ''хіматакою'' на Донбасі

"РФ чудово розуміє, що вина за екологічну катастрофу ляже на неї і її ручних мавпочок. На злодієві шапка горить. Шум у підконтрольних РФ ЗМІ і крики про хіматаку, так званий "хитрий план", зводився до того, щоб швидше звинуватити Україну (логіка кремля проста — хто перший крикнув "це не я", той не винен)", — написав блогер.

"Щоправда, РФ нічого не буде робити з хімвідходами. А чому? Все просто — грошей шкода. Дешевше найняти крикунів у підконтрольних ЗМІ та звинуватити Україну в екологічній катастрофі, ніж запобігти катастрофі", — підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" підняли паніку через фейкову хіматаку.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також розповсюдила панічне повідомлення через ''атаку'' ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктФейки російських ЗМІросійська пропаганда
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
Екологіяекологічна катастрофаНовини ДонбасуДНР
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Даже не сомневаюсь. Росне никогда не жалко население, тем более потом можно сказать что Горловка это Украина и там жили бендеровцы
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