"Путіну потрібно повернути Україну": Портников пояснив, що приховується за скандалом з водою в Крим

Повернення подачі прісної води в Крим буде означати визнання суверенітету Росії над усією Україною. Адже захоплений півострів не зможе нормально існувати без географічного зв'язку з материком.

Отже, країні-агресорці потрібно отримати нові території. І відкриття Північно-Кримського каналу стане першим кроком до цього, написав у статті для "Крим. Реалії" український журналіст Віталій Портников. За його словами, якщо нинішня влада України піде на це, то продемонструє готовність допомогти президенту Росії Володимиру Путіну "перемогти" географію.

"Уже в момент окупації Криму доводилося писати, що півострів – на те і півострів, а не острів, що він нерозривно пов'язаний з материком. Нагадувати, що розвиток Криму як території почався саме тоді, коли він вийшов за межі приморських міст-поселень ще античних колоній, що залежали в першу чергу від моря. Розповідати, що і Кримське ханство могло як повноцінна держава існувати саме тому, що розташовувалося не лише на півострові, але й материку", – пише журналіст.

Володимир Путін Trust.ua

"Пояснювати, що і сама окупація Криму Російською імперією стала можлива саме після того, як остання встановила стабільний контроль над материком після приєднання українських земель. Доводити, що і в Російській імперії, і в Радянському союзі цей зв'язок ніколи не переривався. І став однією з важливих причин передачі Криму від РРФСР Українській РСР. Тому що знаходження Криму в складі РРФСР було винятково політичною формальністю, яка нагадувала про окупацію півострова катерининськими військами – географічно, економічно він завжди був пов'язаний з Україною. І Північно-Кримський канал це тільки підкреслив", – додав він.

За словами Портникова, ресурс, що постачався Північно-Кримським каналом, був "живою водою", завдяки якій і з'явилося сучасне сільське господарство Криму. І саме ця "жива вода" вкотре продемонструвала, що зв'язок півострова і материка є запорукою його життєздатності.

"Путін, схоже, надумав цей зв'язок спростувати, перетворити Крим на острів. З моменту окупації півострова Росія тільки цим і займається, витратила на божевільну ідею свого правителя мільярди – один тільки Кримський міст чого вартий! Але Крим, як бачимо, все одно на острів не перетворюється. Для нормального розвитку півострову потрібен материк. Для нормального розвитку півострову потрібно повернення в Україну. Але з російської точки зору, схоже, це виглядає зовсім інакше: для нормального розвитку Криму потрібно повернення України. Тобто приєднання українських земель до Росії", – попередив журналіст.

Але, з огляду на те, що здійснити це поки не вдається, акцентував увагу він, у Москві намагаються домогтися хоча б запуску каналу, аби запустити процес повномасштабної окупації.

"В Україні, думаю, повинні розуміти, що такий запуск стане навіть не першим кроком до визнання суверенітету Росії над Кримом. Такий запуск стане першим кроком до визнання суверенітету Росії над Україною. Це, впевнений, і є справжня мета Кремля", – зробив висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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