"Путіну потрібні втрати": Жданов спрогнозував результат "нормандської зустрічі"

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що підсумком "нормандської зустрічі" може бути ескалація на Донбасі.

"На жаль, я не бачу позитивної перспективи "нормандського саміту", – написав він у блозі OBOZREVATEL.

В контексті підсумків закритого засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбулося напередодні "нормандського саміту", експерт заявив, що жодна з озвучених вимог української сторони не є прийнятною для Росії. "Точок дотику позицій України і Росії я не бачу взагалі", – зауважив він.

Володимир Путін

Зокрема, на думку Жданова, президент РФ Володимир Путін не погодиться на повну демілітаризацію Донбасу. "Втратити всі досягнення на цих територіях одним розчерком пера? Путін ніколи на це не піде", – переконаний експерт.

За його оцінками, "максимум, що буде – це звірка позицій". УВодночас після "нормандського саміту" на Донбасі можлива ескалація. "На жаль, ескалація – це єдиний засіб, який на сьогодні залишається в Путіна для того щоб тиснути на Україну. Упевнений, що це буде використовуватися й надалі", – сказав Жданов.

"Вогняний вплив продовжиться, він буде спрямований на завдання нам втрат, тому що просто так стріляти, для створення гуркоту, сенсу немає. Їм необхідні втрати з нашого боку, щоб Україна зазнавала шкоди і йшла на поступки", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, РНБО на секретному закритому засіданні 7 грудня затвердив основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі. Зокрема, визначено 5 вимог України на "нормандському саміті": повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, повернення полонених, припинення вогню, повернення контролю над кордоном, місцеві вибори.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін спрогнозував, що на "нормандському саміті" президент Росії Володимир Путін спробує домогтися контролю над усією Україною і розширити сценарій Донбасу на нові території.

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