Путіну потрібна четверта "маленька переможна" війна, – російський політолог

Тетяна Гайжевська Розслідування 08:00, 11.07.2020

Напередодні чергових президентських виборів в Росії 2024 року президентові РФ Володимиру Путіну може знадобитися "маленька переможна війна".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. "Звичайно, Путіну потрібна четверта "маленька переможна". Але проблема в тому, що немає де", – зауважив він.

Політолог нагадав, що сплески підтримки Путіна всередині країни були пов'язані з трьома війнами – чеченською, грузинською та українською. Президенту РФ потрібен новий сплеск.

За оцінками політолога, проблема полягає в тому, що відсутній об'єкт для агресії. Так, агресія проти Білорусі зустріне відсіч, а війна в Україні вже не цікава більшості росіян. Крім того, громадяни РФ сприймають українців як "найближчий народ".

"Війна, може, і викличе якийсь сплеск ентузіазму, але тільки у зовсім вже козлів. Швидше, це може бути в "мінус" Путіну, ніж в "плюс". Це буде зовсім від відчаю, якщо він спробує там щось вирішити силою", – припустив він.

Повну версію інтерв'ю з Дмитром Орєшкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, військовий експерт Олег Жданов запевнив, що масштабні російські військові навчання "Кавказ-2020" не становлять загрози для України з точки зору можливого наступу.

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