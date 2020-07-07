Путіну можна майже все, а Янукович нервово гризе ручку, – Тука

Володимир Путін під час голосування за поправки до Конституції РФ.

Після внесення змін до Конституції РФ президент країни Володимир Путін може дозволити собі практично все.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Фактично тепер йому можна все. Для нього головне завдання – зберегти колективного Путіна", – заявив ексчиновник.

У цьому контексті він розповів про "внутрішньовидову боротьбу" в оточенні президента РФ.

"Не секрет, що всередині самої путінської команди йдуть інтриги, внутрішньовидова боротьба. Згідно з Дарвіном, внутрішньовидова боротьба найжорсткіша і найжорстокіша. Тому для нього завдання номер один – зберегти свою внутрішню команду, не дати їм одне одного зжерти", – зауважив Тука.

Він також назвав "сучасним трешем" зміни до Конституції РФ, зокрема, повноваження президента країни.

"У нас акцент робиться в основному на так званому обнуленні термінів, але там же і довічна недоторканність, і довічне членство в Раді Федерації, і можливість призначення членів Ради Федерації – теж довічно. Це такий сучасний треш. Я думаю, Каддафі перевертається в труні, а Янукович нервово покусує уламки своєї кулькової ручки", – сказав Тука.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський адвокат Марк Фейгін вказав на ознаки узурпації влади в Росії Володимиром Путіним.