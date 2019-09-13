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13 вересня • оновлено в 10:24
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/ Розслідування

"Путіну допомагають колоти Україну!" У Харкові екс-нардепа облили зеленкою

1.3т Читати матеріал російською

У Харкові 12 вересня невідомі облили зеленкою політичного експерта, колишнього народного депутата Олександра Донія.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що у нього пошкоджено око.

"Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони знищують Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і говорю. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і лупцювати Україну. Хотілося б, щоб око видужав", - написав він.

Донія облили зеленкою

Донія облили зеленкою

Facebook "Правого сектора"

Донія облили зеленкою

Донія облили зеленкою

Facebook Донія

Донія облили зеленкою

Донія облили зеленкою

Facebook "Правого сектора"

Донія облили зеленкою

Донія облили зеленкою

Facebook "Правого сектора"

Донія в цей день запросили до Харкова організатори "ХарьковПрайд" прочитати лекцію "Толерантність як одна зі складових сучасної національної української ідеї".

На лекцію намагалися потрапити представники "Правого сектора", але їх не пустили.

У прес-службі ГУ Національної поліції повідомили, що повідомлення про подію, що сталася біля Харківського літературного музею на вулиці Багалія, надійшло в поліцію 12 вересня близько 18:25.

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"Встановлено, що група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу KharkivPride. У цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків", - повідомляють в поліції.

Від написання заяви постраждалі відмовилися і повідомили, що претензій ні до кого немає. Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку відділу поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі невідомі облили зеленкою керівника проросійської організації "Полк Перемоги".

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Місце
Україна Харків
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не поняла, это геюга шоли?
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70rus xxx
70rus xxx
О как,и здесь Путина вспомнили.Похвально,рейтинг Путина набирает обороты на украине.
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