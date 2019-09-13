"Путіну допомагають колоти Україну!" У Харкові екс-нардепа облили зеленкою

У Харкові 12 вересня невідомі облили зеленкою політичного експерта, колишнього народного депутата Олександра Донія.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що у нього пошкоджено око.

"Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони знищують Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і говорю. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і лупцювати Україну. Хотілося б, щоб око видужав", - написав він.

Донія облили зеленкою Facebook "Правого сектора"

Донія облили зеленкою Facebook Донія

Донія облили зеленкою Facebook "Правого сектора"

Донія облили зеленкою Facebook "Правого сектора"

Донія в цей день запросили до Харкова організатори "ХарьковПрайд" прочитати лекцію "Толерантність як одна зі складових сучасної національної української ідеї".

На лекцію намагалися потрапити представники "Правого сектора", але їх не пустили.

У прес-службі ГУ Національної поліції повідомили, що повідомлення про подію, що сталася біля Харківського літературного музею на вулиці Багалія, надійшло в поліцію 12 вересня близько 18:25.

"Встановлено, що група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу KharkivPride. У цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків", - повідомляють в поліції.

Від написання заяви постраждалі відмовилися і повідомили, що претензій ні до кого немає. Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку відділу поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі невідомі облили зеленкою керівника проросійської організації "Полк Перемоги".

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