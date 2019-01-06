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Путінський байкер побачив в Кримському мосту майбутнє ''русского мира''

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Лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ( "Хірург") побачив майбутнє "русского мира" в Кримському мосту.

В інтерв'ю "Комсомольской правде" він чимало часу приділив Україні і Томосу ПЦУ, заявивши, що в країні "слідом за дерадянізацією йде дехристиянізація".

"А подивіться, як вони ненавидять Кримський міст. Адже цей міст набагато більше, ніж просто інженерна комунікація. Це міст в російське майбутнє", — заявив байкер.

При цьому йому пригадали нещодавню погрозу Києву про те, що "Росія вміє воювати так само добре, як будувати мости". Примітно, що у окупантів виявили серйозні проколи при будівництві Кримського моста, які загрожують його зруйнуванням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Залдостанов напередодні запустив нову страшилку про Україну, спробувавши налякати росіян ракетами.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Кримський міст
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