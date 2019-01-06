Путінський байкер побачив в Кримському мосту майбутнє ''русского мира''

Лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ( "Хірург") побачив майбутнє "русского мира" в Кримському мосту.

В інтерв'ю "Комсомольской правде" він чимало часу приділив Україні і Томосу ПЦУ, заявивши, що в країні "слідом за дерадянізацією йде дехристиянізація".

"А подивіться, як вони ненавидять Кримський міст. Адже цей міст набагато більше, ніж просто інженерна комунікація. Це міст в російське майбутнє", — заявив байкер.

При цьому йому пригадали нещодавню погрозу Києву про те, що "Росія вміє воювати так само добре, як будувати мости". Примітно, що у окупантів виявили серйозні проколи при будівництві Кримського моста, які загрожують його зруйнуванням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Залдостанов напередодні запустив нову страшилку про Україну, спробувавши налякати росіян ракетами.