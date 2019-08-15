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Путінські паспорти на Донбасі: у "ДНР" відзвітували про нових росіян

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На Донбасі нібито 9825 жителів терористичної організації "ДНР" отримали російське громадянство.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на "міграційну службу міністерства внутрішніх справ республіки".

"У спрощеному порядку паспорт громадянина Російської Федерації отримали 9825 осіб", – сказано в повідомленні.

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Паспорти Росії на Донбасі

Паспорти Росії на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецьку російські паспорти паспорт Донбас
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