Путінські паспорти на Донбасі: у "ДНР" відзвітували про нових росіян

На Донбасі нібито 9825 жителів терористичної організації "ДНР" отримали російське громадянство.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на "міграційну службу міністерства внутрішніх справ республіки".

"У спрощеному порядку паспорт громадянина Російської Федерації отримали 9825 осіб", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.

Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.

Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій. Громадяни України вважають, що такий крок буде більш ніж справедливим.

13 червня стало відомо, що в Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.