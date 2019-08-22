"Путінська стабільність з кримінальниками": в мережі показали розруху в окупованому Донецьку

В окупованому російськими терористами Донецьку Палац молоді "Юність" перетворився на занедбане і зовсім недоглянуте приміщення.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. Він розмістив відповідні кадри (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами журналіста, то, що будівлю завісили "рваниною", тільки підкреслює її поганий стан.

Палац молоді "Юність" перетворився на занедбане приміщення Twitter Дениса Казанського

"ПМ "Юність" в Донецьку перетворився в якусь зовсім вже безмежну убогість. Для чогось завісили все рваниною, яка тільки підкреслює розруху. Гордий прапор бананової республіки на даху довершує картину", – написав Казанський.

Користувачі почали активно коментувати пост. За їх словами, місцеві жителі шкодують, що не втекли від окупантів раніше.

"Це приклад кровожерливості Москви. Це приклад того, що з часів Орди нічого там не змінилося. Це приклад того, що нам з Москвою не по дорозі", "На клумбі перед входом джунглі, між плитками зарості", "Той випадок, коли на захоплені території приходить путінська стабільність з кримінальниками. Моя далека родичка з "ЛНР" 3 роки тому говорила, що заживуть краще, ніж за України. Тепер шкодує, що свого часу не "звалила" в Україну без бананових республік", – відзначили вони.

Палац молоді "Юність" перетворився на занедбане приміщення Twitter Дениса Казанського

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

ДМ "Юность" в Донецке превратился в какое-то совсем уж запредельное убожество. Зачем-то завесили все рваниной, которая только подчеркивает разруху.



Гордый флаг банановой республики на крыше довершает картину. pic.twitter.com/smDPioMX8k — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація зі сміттям в "Донецькій Народній Республіці" стала катастрофічною, проте окупаційна влада закриває очі на гори відходів.

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