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Путіне, врятуй: росіяни в Україні заблагали про допомогу

19тЧитати новину російською

Заарештовані в Україні росіяни масово продовжують писати звернення на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів.

"Такі заяви написали В'ячеслав Висоцький (ГУ "Черкаська виправна колонія № 62"), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ "Дрогобицька виправна колонія "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одеська установа виконання покарань №21"), Віктор Агєєв (ГУ "Роменська виправна колонія №56"), Олег Доронін (ГУ "Городищенська виправна колонія №96"), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ "Житомирська установа виконання покарань №8")", - перерахувала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.

Вона пояснила, що листи будуть відправлені до Міністерства закордонних справ України для подальшої доставки до Адміністрації президента РФ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з подібним зверненням до Путіна виступили росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов.

Читайте всі новини по темі "обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
обмін полоненимиУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Людмила ДенисоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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