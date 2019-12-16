В "ДНР" готові до розведення сил на нових неузгоджених ділянках Донбасу, якщо Україна виконає умови щодо підготовки й контролю процесу.

Перше, що потрібно розуміти – що росіяни вимагають розведення, перш за все, на тих ділянках, які стратегічно важливі для них.

Станиця Луганська, 4 мости. Великі мости, які були під контролем Збройних Сил України. 2 з них ЗСУ зараз не контролюють. Пішохідний міст, де постійно вівишують прапори, насправді відволікає увагу від інших мостів. Наприклад, є залізничний міст, дуже вагомий, тому що він може бути використаний росіянами для розширення своєї агресії, для пересилки диверсійних груп тощо.

Так само і по інших пунктах. Це або великі автошляхи, або крупні залізничні вузли, що знаходяться поруч.

Разом з тим самі росіяни не відводіть війська. Вони не допускають ОБСЄ на більшість точок на окупованих територіях, де мало б бути відведення військ або не мало б бути важкого озброєння. Відповідно, ОБСЄ не має можливості перевірити, як виконується розведення.

Картинка з однією вантажівкою, яку нам показали росіяни – відвертий фейк. На ній майже порожній вантажівці виїжджає 4-5 військовослужбовців в новій формі, з новенькими маленькими рюкзачками, з намащеною чистенькою зброєю, без супутніх побутових речей, без особистих речей, які займають достатньо великий обсяг.

Прибирання підрозділу з ділянки в українських військах – це висування цілого підрозділу, це підготовка нових окопів, це руйнування існуючих окопів з нашого боку. Їдуть депутатські групи з України, їдуть представники комітету з питань безпеки, Міністерства оборони, Генерального штабу тощо. Це неможливо зробити так, як там показали в цьому коротенькому відео. З боку росіян ми такого не бачили. Цього немає. Відповідно, ніякого відведення з їхнього боку не було.

Наступне. Росіяни не стріляють безпосередньо на ділянках розведення, чим вводять усіх в оману. Так вони демонструють нібито ефективність такої міри для припинення вогню. Мовляв, українські і російські військові не бачать один одного в прицільні пристрої стрілецької зброї, мовляв, у них не виникає бажання стріляти один в одного.

Владимир Путин

Це брехня. Вони не стріляють не невеликих ділянках розведення, до 100 метрів або трохи більше, але вони стріляють всюди поруч.

Окрім того, основні втрати, які несуть українські військові, відбуваються через обстріли артилерією – або мінометами, або крупнокаліберною артилерією. Для артилерії і навіть для піхотних мінометів розведення в 1-1,5 кілометри тільки поліпшує можливості ведення вогню.

Тобто Зеленський введений в оману росіянами. Обстріли не припиняються, є постійні втрати з нашого боку.

Про що йшлося в Мінських домовленостях? Найперше, що потрібно було вимагати – це відведення важкого озброєння і повне припинення вогню. Припинення вогню з боку росіян не відбулося, і відведення важкого озброєння не відбулося.

Треба припиняти будь-які подальші перемовини з росіянами і виконання українською стороною будь-яких домовленостей через те, що порушений перший і найголовніший пункт – тотальне припинення вогню. За ці роки росіяни не припиняли стріляти ані дня.

Якби ми були послідовні і хотіли б заново розпочати перемовини, наприклад, з російською стороною, то я б взагалі не вів жодних перемовин, допоки вони знаходяться на нашій землі.

Зеленський каже: я хочу почати з чистого аркушу. Але якби вони хотіли вести будь-які прямі перемовини з Росією, чи то в мінському, чи то в нормандському форматі, то мали б сказати: ми готові дотримуватися духу Мінських домовленостей і виконувати їх, але давайте починати з першого пункту – припинення вогню. Якщо припинення вогню не відбувається, ми припиняємо будь-які інші кроки.

Зеленський і його команда зробили глобальну помилку – вони закрили очі на порушення. І всі їхні перемовини з самого початку супроводжує маніпулювання, обман. Зокрема, згадаймо про виправлення тексту комюніке "нормандського саміту".

Безпекова складова Мінських угод росіянами не виконується і вони не збираються її виконувати. Навпаки – в ОРДЛО вони перейшли на новий рівень, розпочали масштабну роздачу російських паспортів. Псевдопарламентами ОРДЛО за указки Кремля були ухвалені "закони", за якими вони збираються увійти в межі Луганської і Донецької області. Таким чином вони декларують свої наміри. Це їхні політичні плани.

Але ці плани не збігаються з тим, що було обумовлено ані в "нормандському форматі", ані в Мінську. Вони готуються до розширення цих квазіреспублік.

Російська Федерація готується до повномасштабної війни на західному напрямку. Це відмічають західні експерти, це відмічають в НАТО, це відмічають дипломати, військові, розвідки. І Росія використовує перемовини з Україною для досягнення певних речей – для здобуття бонусів на майбутню військову кампанію і для затягування часу.

В першу чергу, для підготовки плацдарму для майбутньої війни, для геополітичного тиску на Україну.

Але наразі є кілька речей, які стримують Росію від розширення агресії. Перше – те, що вона сама ще не готова до цього. Але вони готуються. Вони вже запустили перший потяг в Крим – і це не пасажирський потяг. Вони фактично анексували Азовське море і займаються поступовою анексією Чорного моря – готують там плацдарм.

Друге – те, що Росія й досі потребує української газотранспортної системи, яка фактично є фактором стримування агресора.

Якщо вони розпочнуть будь-які більш розширені дії, відповідно, можна буде поставити хрест на будь-яких контрактах на постачання газу в Європу, за що будуть застосовані шалені санкції.

Проте, Росія готується до розширення агресії. А Україна до її відбиття – ні. Отже, відсутній найголовніший фактор стримування.

Якщо США встигнуть ввести санкції проти Росії за "Північний потік-2", можливо, це зможе відтермінувати реалізацію сценарію, про який я сказав. Але якщо зараз припиняться поставки газу по українській ГТС з якихось причин – наприклад, Росія, не дай боже, вчинить теракти на газопроводах, все це звалять на українських націоналістів – Європейський Союз намагатиметься сам якомога швидше добудувати ці "потоки".

Тоді фактично зніметься останній фактор, який заважає розширенню агресії Росії.

Отже, все, що відбувається, дуже небезпечно. І оцінювати заяви, які лунають з ОРДЛО, потрібно тільки в розрізі того, що це не самостійні "республіки", а що вони фактично озвучують плани Кремля.

Все те, що я перерахував, скоріш за все, чекає на нас найближчим часом. Можливо, вже в лютому ми побачимо перші ластівки.

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