"Путіна дотискатимуть": Гіркін заговорив про фіаско Росії в Криму і на Донбасі

Україна і міжнародне співтовариство змусить президента Росії Володимира Путіна припинити окупацію Криму і Донбасу.

Отже, його тактика "обміну" визнання захопленого півострова на виведення своїх військ зі сходу не спрацює. Таку думку в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" висловив ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Вони можуть спробувати (віддати Донбас. – Ред.), але тільки якщо їм пообіцяють хоч щось, хоч кулуарно щодо Криму. А я думаю, що їм нічого не пообіцяють. Путіна дотискатимуть за тією ж схемою, що і Мілошевича (скандальний президент Югославії й Сербії, який помер у в'язниці Гаазького трибуналу. – Ред.). Крок за кроком, стогін за стогоном. Якби у нього була залізна твердокам'яна позиція, як у 2014 році, всенародна підтримка, більш-менш нормальна економічна ситуація, тоді мало б сенс їм з ним домовлятися, заморожувати цю ситуацію. Але у нього цього вже немає", – сказав окупант.

У свою чергу пропагандист, військовий експерт Костянтин Сивков взагалі висловив думку, що Путіну зараз доцільніше шукати шляхи відступу, а не варіанти збереження влади.

"У Путіна зараз ситуація, коли йому потрібно шукати не стільки як утриматися при владі, як шукати вже шляхи відходу. Один з них – притулок в обмін на Курили. Другий варіант – на південь Африки", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гіркін також заявив, що терористи без бою втекли з позицій на хуторі Петровському на Донбасі. За його словами, ці позиції окупанти з 1 корпусу "народної міліції ДНР" утримували протягом п'яти років.

Раніше він зізнався, що в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли у три-чотири рази. За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", в межах позиційної війни, знищувати їхні позиції.

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