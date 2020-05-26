Колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, якого вважали "куратором" українського питання, прибрали з посади нібито через те, що плани РФ на окупований Донбас змінилися.

Таку заяву в інтерв'ю виданню "Гордон" зробив російський політолог Станіслав Бєлковський. На запитання журналістки про те, куди зник "експерт з України", політолог відповів:

"Владислав Юрійович не був експертом з Україні як такої – він був експертом з окремих районів Донецької і Луганської областей. Куди? Зараз десь спливе, адже... нічого страшного з Владиславом Юрійовичем не сталося".

Владислав Сурков Известия

Бєлковський зазначив, що після того, як Сурков втратив пост кремлівського куратора, ключових постів він не займав.

"Прибрали його тому, що, мабуть, потрібно підготувати окремі райони Донецької і Луганської областей до зміни їх долі, і Владислав Юрійович пояснити це своїм підопічним в ОРДЛО не міг – він же ще вчора їм розповідав, що буде "Новоросія", що Росія визнає цю всю справу офіційно, що треба йти вмирати за найближче майбутнє поза Україною, що ніколи ці райони не повернуться в її склад", – пояснив політолог.

На його думку, Суркова було необхідно "дипломатично прибрати, щоб показати: якщо від його концепції відмовилися, то і від нього теж".

"Все це він розповідав людям зі зброєю в руках. Хоча багатьох із них уже повбивали, деякі ще й залишився. І просто так прийти до них знову і сказати: "Ні, ми передумали", – Владислав Юрійович не міг", – зазначив Бєлковський.

Станіслав Бєлковський РБК

Як писав OBOZREVATEL, Станіслав Бєлковський також заявив, що повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно і можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.

Що стосується Криму, то віддати його глава РФ, на думку Бєлковського, не може.