"Путін звільнить моряків!" Клімкін назвав умову президента Росії

Президент Росії Володимир Путін незабаром звільнить 24-х військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу ATR, зазначивши, що в обмін на це лідер Кремля спробує отримати якомога більше політичних преференцій.
"Я впевнений, що їх (моряків. – Ред.) звільнять, причому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, – в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо у нормандському форматі. Він спробує це використовувати саме в цьому контексті. Також, звісно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність із приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", – сказав він.
Військовополонені моряки, колаж
За його словами, Путін використовує військовополонених моряків як розмінну монету.
"Його кінцева мета – санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге – це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", – зазначив Клімкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
25 травня Міжнародний трибунал ООН задовольнив позов України і зобов'язав Росію повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.
27 травня Московський міський суд відмовився виконувати вимоги трибуналу ООН і залишив моряків під вартою.
9 липня Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ.
9 липня Слідче управління ФСБ Росії в остаточній редакції висунуло звинувачення всім 24-м військовополоненим українським морякам.
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