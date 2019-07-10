"Путін звільнить моряків!" Клімкін назвав умову президента Росії

Президент Росії Володимир Путін незабаром звільнить 24-х військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу ATR, зазначивши, що в обмін на це лідер Кремля спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

"Я впевнений, що їх (моряків. – Ред.) звільнять, причому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, – в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо у нормандському форматі. Він спробує це використовувати саме в цьому контексті. Також, звісно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність із приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", – сказав він.

Військовополонені моряки, колаж

За його словами, Путін використовує військовополонених моряків як розмінну монету.

"Його кінцева мета – санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге – це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", – зазначив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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