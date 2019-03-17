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Путін зібрався до Криму: йому пригрозили відплатою

1.6тЧитати матеріал російською

Поїздка президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, запланована на 18 березня, — це повернення злочинця на місце злочину.

Про це на сторінці у Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що російський глава підтверджує це "із завидною завзятістю", знову і знову відвідуючи український півострів.

"Путін кидається як кат, усвідомлює неминучість людського покарання за скоєні ним злочини", — написав Чубаров.

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"Коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх подільників по злочину і зображати "торжество з нагоди возз'єднання", у сотнях тисячах кримських сім'ях його ім'я буде подано прокляттю", — додав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінРефат Чубаров
Місце
Україна
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