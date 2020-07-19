Путін живе у Другій світовій війні, – капітан ВМС США

Президент Російської Федерації Володимир Путін мислить категоріями ХХ століття, коли захоплення територій і поділ світу мали значення.

Таку думку в бліц-інтерв'ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив капітан першого рангу Військово-морських Сил США у відставці Гарі Табах. "Путін живе у Другій світовій війні, він ще катається на Т-34 і вважає, що це найкращий танк в світі. Так, може, це був хороший танк, але це було сто років тому", – заявив він.

Капітан сказав, що в сучасному світі кордони держав не мають жодного значення, і, відповідно, захоплення територій позбавлено сенсу.

"Як в сьогоднішньому світі можна взагалі щось ділити на території? Сьогодні світ складається з абсолютно інших понять, з інших вимірів. Це високі технології, це медицина, це космос, це океан", – сказав Табах.

У контексті статті Володимира Путіна, присвяченій 75-річчю Перемоги, відповідаючи на питання, чи готовий президент США піти на поділ світу з Росією, на який натякнув президент РФ, капітан заявив: "Трамп не мислить такими речами".

За його словами, глава Білого Дому більше зайнятий питаннями торгових і економічних зв'язків своєї держави зі світом. У той же час Путін "живе в іншій паралелі".

"Він досі вважає, що повинна бути "Ялта" і ми повинні поділити світ. Україна відходить до його світу, а Мексика відходить до американського світу. Більше так не працює", – підкреслив Табах.

Повну версію інтерв'ю з Гаррі Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін опублікував статтю до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Російський історик Андрій Зубов назвав це роботою "історика-любителя" і прийшов до висновку, що радянська історія змінила свідомість Путіна.