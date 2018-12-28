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''Путін згорне ''русскій мир'': опозиціонер із Росії передбачив долю Донбасу

12.7тЧитати матеріал російською

Керівництво Кремля не має наміру приймати радикальних кроків по Донбасу, а нових кадрових і фінансових вливань там не буде, тому проект "русскій мір" можуть закрити.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий в інтерв'ю "Апостроф". Говорячи про боротьбу груп впливу серед російських силовиків, він зазначив, що ця конкуренція на окуповані території не вплине.

"На Донбасі ця боротьба ніяк не позначиться, оскільки там своя спонтанна і досить складна ситуація, у яку залучають армію, різні спецслужби, в тому числі приватні військові кампанії (ПВК Вагнера). З бюджетами там погано", — підкреслив Боровий.

За його словами, проект "русскій мір", на який свого часу було виділене величезне фінансування, потихеньку згортається. "Різні учасники намагаються відповзти від нього, тому що цілком очевидно, що незабаром у той чи інший спосіб проект буде закритий", — зазначив опозиціонер.

Володимир Путін

Володимир Путін

Вести

Він переконаний, що очікувати якихось активних дій від президента РФ Володимира Путіна на Донбасі не варто.

"Наскільки я розумію, то Путін зацікавлений, щоб ця точка нестабільності продовжувала існувати, але якихось радикальних рішень, нових інвестицій, кадрових і фінансових вливань там не буде. А все, що було зроблене, вважається достатнім. Тому суперництво силовиків навряд чи відіб'ється на Донбасі, де досить зрозумілий розклад сил", — уточнив опозиціонер.

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"Усе-таки у Путіна на Донбасі не офіційний контроль, а дії через механізми спецслужб, коли неугодних просто вбивають. На Донбасі інша технологія та інші інтереси, тому цими проектами можна домогтися великої слави. Швидше там з'являються якісь слабкості й провали спецслужб і військових", — завершив Боровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк попередив українців про підлу стратегію Путіна щодо Донбасу. За його словами, президент країни-агресора давно обрав для себе тактику очікування.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Боровой эксперт ещё тот, хотя хохлоьоты схавают и этот бред.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бурмистров Вадим, ну кто бы сомневался, что лучшими экспертами во всем являются только ватоправославные боты. Им же в методичках толково все расписывают: копипасть и не думай даже.
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минин евген
минин евген
у кацапья леньги законсились. ай-ай, нищеброды немытые будут пояса на своих гечх затягивать. уже готовы козломордые?
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