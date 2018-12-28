''Путін згорне ''русскій мир'': опозиціонер із Росії передбачив долю Донбасу

Керівництво Кремля не має наміру приймати радикальних кроків по Донбасу, а нових кадрових і фінансових вливань там не буде, тому проект "русскій мір" можуть закрити.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий в інтерв'ю "Апостроф". Говорячи про боротьбу груп впливу серед російських силовиків, він зазначив, що ця конкуренція на окуповані території не вплине.

"На Донбасі ця боротьба ніяк не позначиться, оскільки там своя спонтанна і досить складна ситуація, у яку залучають армію, різні спецслужби, в тому числі приватні військові кампанії (ПВК Вагнера). З бюджетами там погано", — підкреслив Боровий.

За його словами, проект "русскій мір", на який свого часу було виділене величезне фінансування, потихеньку згортається. "Різні учасники намагаються відповзти від нього, тому що цілком очевидно, що незабаром у той чи інший спосіб проект буде закритий", — зазначив опозиціонер.

Володимир Путін Вести

Він переконаний, що очікувати якихось активних дій від президента РФ Володимира Путіна на Донбасі не варто.

"Наскільки я розумію, то Путін зацікавлений, щоб ця точка нестабільності продовжувала існувати, але якихось радикальних рішень, нових інвестицій, кадрових і фінансових вливань там не буде. А все, що було зроблене, вважається достатнім. Тому суперництво силовиків навряд чи відіб'ється на Донбасі, де досить зрозумілий розклад сил", — уточнив опозиціонер.

"Усе-таки у Путіна на Донбасі не офіційний контроль, а дії через механізми спецслужб, коли неугодних просто вбивають. На Донбасі інша технологія та інші інтереси, тому цими проектами можна домогтися великої слави. Швидше там з'являються якісь слабкості й провали спецслужб і військових", — завершив Боровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк попередив українців про підлу стратегію Путіна щодо Донбасу. За його словами, президент країни-агресора давно обрав для себе тактику очікування.