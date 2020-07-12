Путін заявив, що Крим ні до чого у конфлікті з Україною і "піна спаде"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин між Україною та його країною нібито ніяк не пов'язане з окупацією Криму.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що конфлікт носить тимчасовий характер. Своєю думкою з приводу збройного вторгнення на чужу територію глава країни-агресорки поділився в інтерв'ю для пропагандистського каналу "Росія 1", передає ТАСС.

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", – сказав Путін, додавши, що "ця піна рано чи пізно спаде".

За словами російського президента, в Україні нібито відбувся "державний переворот і захоплення влади", і з цього моменту його погляди і шляхи з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

"Але тільки після цього Крим "повернувся" до складу Росії, а не навпаки", – висловився Путін, виправдовуючи окупацію частини території України.

У цьому ж інтерв'ю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін подумки дратується від висловлювань українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

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