Україні не загрожують масштабні військові навчання РФ: Жданов озвучив причину

Масштабні російські військові навчання "Кавказ-2020" не становлять загрози для України з точки зору можливого наступу.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, існують інші об'єктивні показники підготовки до атаки. "Говорити про те, що Путін приховано проведе мобілізацію і завтра нападе – це смішно", – заявив експерт.

"Росія буде задіювати в навчаннях 100-150 тисяч військовослужбовців, але це від Мурманська до Сочі. Навчання спочатку будуть відіграватися на картах, а в вересні кілька дивізій або бригад виведуть на полігон, щоб відпрацювати практичні елементи, освоєнні в ході цих навчань", – пояснив він.

Жданов нагадав, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, один з пунктів – обмін інформацією, в тому числі розвідувальною.

"Американські військові стежать за кожним солдатом, особливо в Криму і вздовж кордону України. Знаменитий американський безпілотник Global Hawk постійно літає вздовж Криму, а він здатний читати газети – не те що порахувати солдатів в окопах. Літак AWACS постійно літає вздовж нашого східного кордону", – розповів експерт.

Він запевнив, що в такій ситуації країні-агресору буде неможливо приховати ознаки підготовки до наступу, а вони такі: накопичення вздовж кордонів польових шпиталів, обладнання польових сховищ з паливом, з боєприпасами, перевезення техніки, видання указу в РФ про мобілізацію.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Жданов заявив, що зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3", які нібито можуть бути розміщені Росією в Краснодарському краї для захисту Чорного моря, є ЗРК середнього радіусу дії і не можуть впоратися з цим завданням.